Difensore goleador

Pilastro difensivo dell'Inter di Zanchetta, muro invalicabile per gli avversari e riferimento per i compagni dentro e fuori dal campo, Alexiou si sta distinguendo anche per un particolare feeling con la porta avversaria: già 6 le reti segnate fin qui, equamente distribuite tra campionato e Youth League. Gol spesso decisivi, basti pensare a quelli realizzati nei minuti finali contro Young Boys e Bayern Monaco, fondamentali ai fini del risultato. Una qualità confermata anche in Nazionale, come dimostra la zampata sotto porta nell'amichevole giocata ieri contro la Bulgaria, la sua terza presenze con la Grecia U21.