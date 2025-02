Successo meritato per la formazione granata, che travolgono i nerazzurri di Zanchetta: a segno Della Vecchia, Perciun e Mendes

Fabio Alampi Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 13:02)

Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive dell'Inter di Zanchetta: la Primavera nerazzurra perde 3-0 contro il Torino e rimane ferma al terzo posto in classifica a quota 43 punti. Su un campo reso pesante dalla pioggia incessante, il tecnico interista presenta una formazione inedita, con tanti ragazzi assenti fra infortuni e "prestiti" alla Prima Squadra. I padroni di casa partono forte, e al 18' si portano in vantaggio: attacco dalla sinistra, Perciun mette in mezzo, Della Vecchia spunta alle spalle di Bovo e da due passi batte Zamarian. Gli stessi Perciun e Della Vecchia sono protagonisti anche dell'azione del raddoppio, che arriva alla mezz'ora.

Nella ripresa Zanchetta prova a intervenire, inserendo prima Romano e poi Berenbruch, ma la musica non cambia: l'Inter non riesce a creare pericoli e il Torino si limita ad amministrare. Nel finale c'è spazio anche per il tris granata, con Mendes che insacca da due passi.

Torino 3-0 Inter

12:51 Non c'è più tempo! Finisce qui Torino-Inter. 91' Sostituzione Torino: Franzoni prende il posto di Gabellini. Concessi 5 minuti di recupero. 88' GOL DEL TORINO: punizione dalla sinistra battuta da Acar, Olsson rimette in mezzo dopo una corta respinta, Mendes tutto solo da due passi non può sbagliare. 85' Fallo tattico di Cocchi su Della Vecchia: ammonito. 84' Ultima sostituzione per l'Inter: dentro El Mahboubi per Venturini. 77' Ancora Inter: cross interessante dalla destra di Della Mora, Spinaccè sfiora soltanto di testa. 74' Doppio cambio per il Torino: dentro Acar e Mendes, fuori Perciun e Cacciamani. 72' Doppio cambio per l'Inter: entrano Alex Perez e Lavelli per Garonetti e Mosconi. 70' Perciun ferma la ripartenza di Berenbruch: ammonito. 67' Occasione per l'Inter: punizione battuta da Cocchi, colpo di testa di Spinaccè, palla sulla parte alta della rete. 66' Ammonito Marchioro per fallo su Cocchi. 57' Cambio per l'Inter: entra Berenbruch, esce Cerpelletti. 46' Un cambio anche per il Torino: c'è Olinga al posto di Djalo. 46' Subito un cambio per l'Inter: dentro Romano per Pinotti. 12:00 Comincia la ripresa. 11:46 Finisce qui il primo tempo di Torino-Inter. Concesso un minuto di recupero. 43' Tentativo dalla distanza di Cerpelletti, palla altissima sopra la traversa. 34' Ammonito Mosconi, che ferma fallosamente la ripartenza di Krzyzanowski. 31' Risposta dell'Inter: Spinaccè riceve spalle alla porta, si gira e lascia partire un gran destro che sfiora il palo. 29' GOL DEL TORINO: Perciun verticalizza per Della Vecchia, che di tacco restituisce il pallone al compagno. Perciun controlla e lascia partire un gran destro che non lascia scampo a Zamarian. 21' Intervento duro di Djalo su Mosconi, primo cartellino giallo del match. 18' GOL DEL TORINO: attacco sulla sinistra, Perciun mette in mezzo, Della Vecchia spunta alle spalle di Bovo e da due passi batte Zamarian. 17' Ci prova anche il Torino: diagonale mancino dai 20 metri, nessun pericolo per Zamarian. 10' Pioggia incessante e campo pesante, difficile per le due squadre giocare palla a terra. 2' Prima occasione del match: Spinaccè ci prova dal limite, blocca a terra Siviero. 11:00 Fischio dell'arbitro, si comincia! 10:58 Le due squadre scendono in campo: Torino in classica maglia granata, Inter in divisa bianca da trasferta.

Ventitreesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal successo per 4-0 contro il Genoa e da quattro vittorie consecutive, affronta il Torino di Tufano. Il tecnico nerazzurro presenta diverse novità di formazione: prima da titolare per Cerpelletti e Pinotti, chance dal primo minuto per Garonetti e Della Mora. In panchina si rivede Berenbruch. Calcio di inizio alle ore 11. 21 15 24

Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): 23 Siviero; 25 Bonadiman, 15 Olsson, 4 Muller; 77 Marchioro, 7 Della Vecchia (C), 73 Djalo, 10 Perciun, 18 Krzyzanowski; 9 Gabellini, 82 Cacciamani. A disposizione: 1 Plaia, 3 Desole, 5 Rossi, 19 Zaia, 21 Acar, 22 Sabone, 24 Mendes, 44 Mahari, 75 Olinga, 90 Mangiameli, 91 Franzoni. Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-3): 21Zamarian; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou (C), 3 Cocchi; 16 Venturini, 33 Cerpelletti, 14 Bovo; 18 Mosconi, 11 Spinacce, 27 Pinotti. A disposizione: 32 Michielan, 40 Farronato, 2 Aidoo, 6 Maye, 7 Berenbruch, 9 Lavelli, 15 Perez, 28 Romano, 31 El Mahboubi, 35 Putsen, 36 Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Pezzopane

Assistenti: Bianchi-Meraviglia