Torino-Inter 2-1
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LIVE Primavera, Torino-Inter 2-1 fine pt: apre Mosconi, rimonta granata con Gabellini
Reti: 10' Mosconi (I), 29', 37' rig. Gabellini (T).
TORINO (4-3-3): 12 Santer; 19 Zaia, 2 Pellini, 4 Carrascosa, 27 Kugyela; 75 Olinga, 32 Acquah (C), 14 Ballanti; 30 Sandrucci, 9 Gabellini, 77 Bonacina. A disposizione: 90 Ceraser, 8 Ferraris, 10 Perciun, 11 Zeppieri, 15 Alex Perez, 17 Ewurum, 21 Conzato, 22 Manzi, 33 Tonica, 66 Gatto, 76 Nascimento. Allenatore: Francesco Baldini.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo, 15 Bovio, 53 Jakirovic, 3 Marello; 16 Venturini (C), 23 La Torre, 8 Zarate; 30 Mosconi, 25 Kukulis, 19 El Mahboubi. A disposizione: 21 Farronato, 2 Della Mora, 4 Cerpelletti, 27 Nenna, 28 Virtuani, 29 Mancuso, 33 Vukoje, 38 Williamson, 46 Carrara, 48 Peletti, 54 Grisoni Fasana. Allenatore: Benito Carbone.
Arbitro: Gauzolino.
Assistenti: Ambrosino - Cufari.
Finisce qui il primo tempo.
Ancora Torino: sinistro dalla distanza di Ballanti, palla non lontana dall'incrocio dei pali.
Ci prova dalla distanza La Torre, tiro debole ma insidioso, Santer blocca in due tempi.
GOL DEL TORINO: Gabellini incrocia con il mancino, Taho intuisce ma non basta.
Calcio di rigore per il Torino: tiro di Acquah, tocco di mano di Bovio, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.
Ancora Torino: sinistro potente di Sandrucci, Marello si oppone con il corpo.
Occasionissima per il Torino: mischia nell'area di rigore dell'Inter, arriva Zaia che spara fortissimo ma manda sopra la traversa.
GOL DEL TORINO: cross dalla sinistra, Gabellini controlla a centro area e fulmina Taho con il mancino. In ritardo la copertura di Jakirovic.
Spinge il Torino, Ballo chiude in calcio d'angolo.
Gran lavoro di Mosconi, che guida la transizione offensiva dell'Inter: palla per La Torre, il suo sinistro dalla distanza non inquadra lo specchio della porta.
Insiste il Torino, Inter chiusa negli ultimi 30 metri.
Ci prova il Torino: Bonacina apparecchia per Gabellini, il suo tiro viene murato da Bovio.
Acquah ferma la ripartenza dell'Inter con El Mahboubi, l'arbitro fischia il fallo ma non estrae il cartellino giallo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MOSCONIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Gran gol dell'attaccante nerazzurro, che parte palla al piede, fa tutto da solo e lascia partire un tiro con il mancino dal limite dell'area che termina all'incrocio dei pali!
Inter pericolosa: cross dalla destra di Ballo, colpo di testa di Zarate, Santer para e manda in calcio d'angolo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Torino in divisa granata, Inter in maglia bianca.
Trentesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, tornata a vincere nell'ultimo turno contro la Fiorentina, affronta il Torino di Baldini. Il tecnico nerazzurro rilancia dal 1' Jakirovic in difesa, La Torre in cabina di regia e Kukulis in attacco, con Cerpelletti e Mancuso inizialmente in panchina. Chance nel tridente d'attacco per El Mahboubi. Calcio di inizio alle ore 11.
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