LIVE Alle 20.45 Milan-Inter: niente Thuram, nemmeno convocato. Avanti con Bonny-Esposito

Tutto pronto alla Scala del Calcio per il derby di ritorno tra Milan e Inter. In palio punti pesantissimi per entrambe le squadre con l'Inter che con una vittoria potrebbe allungare in maniera considerevole sulle inseguitrici e il Milan che vuole assolutamente riaprire il discorso scudetto. Nerazzurri che arrivano da un digiuno che dura da quasi due anni, l'ultima vittoria dell'Inter infatti è data 22 aprile 2024, giorno in cui i nerazzurri alzarono al cielo lo scudetto della seconda stella, proprio nel derby. Mister Chivu dovrà fare a meno di uomini importante, oltre Lautaro Martinez anche Thuram si ferma e di conseguenza in attacco ci saranno Pio Esposito e Bonny. Ballottaggio a centrocampo con Mkhitaryan in rampa di lancio per una maglia da titolare e Calhanoglu che sembra destinato a partire dalla panchina. Dimarco e Luis Henrique agiranno da esterni con la difesa collaudata composta da Bisseck-Akanji-Bastoni.