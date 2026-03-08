Tutto pronto alla Scala del Calcio per il derby di ritorno tra Milan e Inter. In palio punti pesantissimi per entrambe le squadre con l'Inter che con una vittoria potrebbe allungare in maniera considerevole sulle inseguitrici e il Milan che vuole assolutamente riaprire il discorso scudetto. Nerazzurri che arrivano da un digiuno che dura da quasi due anni, l'ultima vittoria dell'Inter infatti è data 22 aprile 2024, giorno in cui i nerazzurri alzarono al cielo lo scudetto della seconda stella, proprio nel derby. Mister Chivu dovrà fare a meno di uomini importante, oltre Lautaro Martinez anche Thuram si ferma e di conseguenza in attacco ci saranno Pio Esposito e Bonny. Ballottaggio a centrocampo con Mkhitaryan in rampa di lancio per una maglia da titolare e Calhanoglu che sembra destinato a partire dalla panchina. Dimarco e Luis Henrique agiranno da esterni con la difesa collaudata composta da Bisseck-Akanji-Bastoni.
LIVE Alle 20.45 Milan-Inter: niente Thuram, nemmeno convocato. Avanti con Bonny-Esposito
Thuram non convocato
"Neanche convocato, nonostante le ultime ore di speranza. Non sembra esserci spazio nemmeno in panchina per Marcus Thuram in questo derby di Milano strategico per la serie A". E' categorica La Gazzetta dello Sport, che dà per scontata l'assenza dell'attaccante francese stasera nella stracittadina. Scrive la Rosea: "Da un lato l’Inter cerca la mazzata scudetto, dall’altro il Milan prova a riaprire la corsa al vertice.
inter, la probabile formazione
— (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu.
milan, la probabile formazione
— (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Doveri, i precedenti
Doveri ha già diretto Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019.
la terna
— Sarà Daniele Doveri di Roma 1, l'arbitro del derby di Milano, 48 anni, alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. Si tratta del quarto derby milanese in carriera.
dove vedere milan-inter
— Milan-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
