Due scenari opposti per l'Inter al fischio finale del derby di questa sera. Scudetto in tasca o qualche fantasma di 4 anni fa?
Due scenari opposti per l'Inter al fischio finale del derby di questa sera. Scudetto in tasca o qualche fantasma di 4 anni fa? Scrive il Corriere della Sera:

Inter Chivu
"Dopo sei derby senza vincere l'Inter vuole regalarsi una grande notte sulla falsariga dell'ultimo derby trionfale, quello finito alle 22.43 del 22 aprile 2024, che ha portato alla seconda stella. Tre punti sarebbero la classica ciliegina su una torta tricolore che aspetta solo il forno".

"Mentre una sconfitta, con 7 punti di vantaggio da gestire a 10 giornate dalla fine, agiterebbe i fantasmi del 2022 e la rimonta subita proprio dai rossoneri. Due scenari opposti che fanno capire quanto pesi il derby per i nerazzurri".

(Fonte: Corriere della Sera)

