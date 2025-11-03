Torna a vincere in campionato l'Inter U23, che batte l'Albinoleffe con il punteggio di 1-3 e riscatta la sconfitta interna contro il Cittadella. Una partita decisa da Luka Topalovic, che entra a meno di 10 minuti dal termine e realizza la doppietta che regala i 3 punti ai nerazzurri.
Serie C, Albinoleffe-Inter U23 1-3 risultato finale: Topalovic entra e decide la partita
Albinoleffe-Inter U23 1-3
Reti: 20' Cocchi (I), 53' rig. De Paoli (A), 84', 92' Topalovic (I).
ALBINOLEFFE (3-5-2): 22 Facchetti; 4 Potop (C) (17' 7 Garattoni), 23 Sottini (86' 3 Giannini), 30 Baroni; 28 Gusu, 42 Lupinetti (86' 6 Astrologo), 5 Mandelli, 18 Parlati, 20 Ambrosini (86' 50 Duranti); 10 De Paoli (81' 99 Sarr), 11 Sali. A disposizione: 1 Di Chiara, 12 Baldi, 17 Paganessi, 19 Agostinelli, 45 Borghi, 79 Lekaj. Allenatore: Giovanni Lopez.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano (73' 44 Berenbruch), 10 Kamate (88' 2 Avitabile), 8 Fiordilino (82' 9 Topalovic), 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 20 La Gumina (82' 11 Agbonifo), 90 Lavelli (73' 34 Iddrissou). A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 4 Zanchetta, 6 Mayé, 7 Spinaccè, 23 Zarate 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Castellano
Assistenti: Testaì-Colazzo
Quarto ufficiale: Massari
Operatore FVS: Consonni
Ammoniti: Prestia (I), De Paoli (A). Sottini (A).
Non c'è più tempo! Finisce qui Albinoleffe-Inter-U23.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIIIIIIC!! Un altro gol sull'asse Agbonifo-Topalovic, botta dal limite e palla in rete!
Concessi 5 minuti di recupero.
Cambio per l'Inter: entra Avitabile per Kamate.
Triplo cambio per l'Albinoleffe: fuori Ambrosini, Sottini e Lupinetti, dentro Giannini, Astrologo e Duranti.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIIIIIIC!! Ripartenza nerazzurra, Berenbruch allarga per Agbonifo, cross morbido sul secondo palo dove arriva Topalovic che di testa non sbaglia!
Doppio cambio per l'Inter: escono Fiordilino e La Gumina, entrano Topalovic e Agbonifo.
Cambio per l'Albinoleffe: esce De Paoli, entra Sarr.
Ci prova l'Inter: sinistro dal limite di Berenbruch, tiro deviato e palla in corner.
Ammonito Sottini, fallo su Iddrissou.
Ancora Albinoleffe: Baroni tutto solo colpisce di testa, palla fuori di un soffio.
Albinoleffe a un passo dal gol: angolo dalla sinistra, deviazione di testa e gran riflesso di Melgrati. Subito dopo Cocchi si immola in scivolata su Sali e salva il risultato.
Doppio cambio per l'Inter: escono Cinquegrano e Lavelli, entrano Berenbruch e Iddrissou.
Attacca l'Albinoleffe: Parlati scucchiaia sul secondo palo, Cocchi respinge di testa sui piedi di Sali, fondamentale la chiusura di Alexiou.
Ammonito De Paoli, fallo su La Gumina.
Botta su punizione dal limite di De Paoli: tiro forte ma centrale, respinge Melgrati.
Ammonito Prestia, spinta a due mani da dietro su De Paoli.
GOL DELL'ALBINOLEFFE: De Paoli spiazza Melgrati dal dischetto.
L'arbitro conferma la sue decisione: calcio di rigore per l'Albinoleffe.
L'Inter chiede la revisione dell'azione: l'arbitro va al monitor.
Calcio di rigore per l'Albinoleffe: contatto Kaczmarski-Sali, l'arbitro indica il dischetto.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Concesso un minuto di recupero.
Attacca l'Albinoleffe, De Paoli sfugge a Prestia e cerca l'imbucata per Sali, decisiva la chiusura di Alexiou.
Si rivede l'Albinoleffe: cross basso dalla sinistra di Ambrosini, Sali anticipa Prestia e gira di prima con il mancino, blocca a terra Melgrati.
Traversone dalla sinistra dell'Inter, Facchetti esce male e lascia il pallone in zona pericolosa, si salva in qualche modo la difesa dell'Albinoleffe.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! COCCHIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Cross dalla destra di Cinquegrano, sul secondo palo arriva Cocchi che lascia partire una bomba con il mancino che termina all'incrocio dei pali!
Ancora Albinoleffe: erroraccio di Prestia che spalanca le porte a Sali, che dribbla anche Melgrati ma manda sopra la traversa.
Cambio per l'Albinoleffe: problema fisico per Potop, al suo posto Garattoni.
Albinoleffe vicinissimo al gol: siluro dalla distanza di De Paoli, la palla si stampa sulla traversa.
Mischia nell'area dell'Albinoleffe, La Gumina calcia e reclama un calcio di rigore, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.
Ancora Albinoleffe: cross sul secondo palo, Lupinetti appoggi di petto per De Paoli che spara di prima sopra la traversa.
Primo squillo Albinoleffe: De Paoli scarica per Parlati, il suo tiro termina a lato.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Albinoleffe.
Squadre in campo: Albinoleffe in maglia celeste, Inter in divisa nerazzurra.
Riscaldamento terminato, le squadre tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Dodicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ospitaletto ma battuta dal Cittadella nell'ultima gara di campionato, affronta l'Albinoleffe, dodicesimo in classifica e senza successi da quattro partite. Stefano Vecchi conferma Melgrati in porta e Lavelli in attacco al fianco di La Gumina. In difesa c'è Alexiou con Stante e capitan Prestia, a centrocampo dal 1' Kamate, sulla destra Cinquegrano. Parte ancora dalla panchina Topalovic, con lui il rientrante Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 20:30.
