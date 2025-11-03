Torna a vincere in campionato l'Inter U23, che batte l'Albinoleffe con il punteggio di 1-3 e riscatta la sconfitta interna contro il Cittadella. Una partita decisa da Luka Topalovic, che entra a meno di 10 minuti dal termine e realizza la doppietta che regala i 3 punti ai nerazzurri.

Mischia nell'area dell'Albinoleffe, La Gumina calcia e reclama un calcio di rigore, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.

Traversone dalla sinistra dell'Inter, Facchetti esce male e lascia il pallone in zona pericolosa, si salva in qualche modo la difesa dell'Albinoleffe.

Si rivede l'Albinoleffe: cross basso dalla sinistra di Ambrosini, Sali anticipa Prestia e gira di prima con il mancino, blocca a terra Melgrati.

Attacca l'Albinoleffe, De Paoli sfugge a Prestia e cerca l'imbucata per Sali, decisiva la chiusura di Alexiou.

Doppio cambio per l'Inter: escono Cinquegrano e Lavelli, entrano Berenbruch e Iddrissou.

Albinoleffe a un passo dal gol: angolo dalla sinistra, deviazione di testa e gran riflesso di Melgrati. Subito dopo Cocchi si immola in scivolata su Sali e salva il risultato.

Ci prova l'Inter: sinistro dal limite di Berenbruch, tiro deviato e palla in corner.

Doppio cambio per l'Inter: escono Fiordilino e La Gumina, entrano Topalovic e Agbonifo.

Triplo cambio per l'Albinoleffe: fuori Ambrosini, Sottini e Lupinetti, dentro Giannini, Astrologo e Duranti.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIIIIIIC!! Un altro gol sull'asse Agbonifo-Topalovic, botta dal limite e palla in rete!

Dodicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ospitaletto ma battuta dal Cittadella nell'ultima gara di campionato, affronta l'Albinoleffe, dodicesimo in classifica e senza successi da quattro partite. Stefano Vecchi conferma Melgrati in porta e Lavelli in attacco al fianco di La Gumina. In difesa c'è Alexiou con Stante e capitan Prestia, a centrocampo dal 1' Kamate, sulla destra Cinquegrano. Parte ancora dalla panchina Topalovic, con lui il rientrante Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 20:30.