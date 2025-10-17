Sesto risultato utile consecutivo per l'Inter U23, che vince il derby di Milano con l'Alcione e aggancia momentaneamente l'Union Brescia al terzo posto in classifica. Un successo targato La Gumina, che segna entrambe le reti nerazzurre allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire il match con Marconi, ma non basta: al fischio finale è 1-2 per i ragazzi di Vecchi, che tornano a casa con 3 punti pesantissimi.

L'Inter scende in campo con il consueto 3-5-2, con la novitàà Lavelli (alla prima da titolare) al fianco di La Gumina. In panchina si rivedono Berenbruch dopo il lungo infortunio e Mosconi, al rientro dal Mondiale U20 come Iddrissou (alla prima convocazione in Serie C). Tanto agonismo e tanto equilibrio in mezzo al campo, ma al 41' arriva la giocata che porta l'Inter in vantaggio: Kamate scucchiaia per La Gumina, che sorprende la difesa dell'Alcione e non sbaglia. Pochi minuti e arriva il raddoppio: nel recupero Lavelli viene steso in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto e conferma la sua decisione anche dopo la revisione al monitor. La Gumina non sbaglia e segna la suq quinta rete in campionato.