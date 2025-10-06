Come anticipato da Fcinter1908, la sfida del campionato di Serie C tra Inter U23 e Renate, inizialmente in programma per domenica 12 ottobre 2025, è stata rinviata. Lo comunicano sia le società interessate che la stessa Lega Pro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 UFFICIALE: Serie C, rinviata Inter U23-Renate. Comunicata la data del recupero
inter under 23
UFFICIALE: Serie C, rinviata Inter U23-Renate. Comunicata la data del recupero
I nerazzurri di Vecchi, complici le numerose convocazioni nelle varie Nazionali, non giocheranno questa domenica
Questa la nota nerazzurra:
Il match della nona giornata di Serie C dell'Inter U23 contro il Renate, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, è stato riprogrammato martedì 21 ottobre 2025 alle 16:30 all'U-Power Stadium di Monza. Per la squadra di Vecchi quindi il prossimo appuntamento diventa quello di venerdì 17 ottobre alle 20:30 contro l'Alcione in trasferta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA