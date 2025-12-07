Terza gara consecutiva senza vittorie per l'Inter U23, che pareggia 1-1 sul campo dell'Arzignano nonostante l'iniziale vantaggio e un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica. Con questo punto i ragazzi di Vecchi salgono a quota 27, agganciando al quinto posto in classifica l'Alcione (impegnato domani contro il Lecco).

I nerazzurri ritrovano dal 1' Topalovic e i reduci dagli impegni con la Prima Squadra, Cocchi, Spinaccè e Bovo. Intensità e ritmi piacevoli, con l'Inter che si porta meritatamente avanti grazie al gran diagonale di Spinaccè su assist di Topalovic. Nel finale di primo tempo l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Arzignano per un fallo di mano di Spinaccè, ma Mattioli scheggia l'incrocio dei pali.