Terza gara consecutiva senza vittorie per l'Inter U23, che pareggia 1-1 sul campo dell'Arzignano nonostante l'iniziale vantaggio e un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica. Con questo punto i ragazzi di Vecchi salgono a quota 27, agganciando al quinto posto in classifica l'Alcione (impegnato domani contro il Lecco).
Serie C, Arzignano-Inter U23 1-1 risultato finale: terza gara consecutiva senza vittorie
I nerazzurri ritrovano dal 1' Topalovic e i reduci dagli impegni con la Prima Squadra, Cocchi, Spinaccè e Bovo. Intensità e ritmi piacevoli, con l'Inter che si porta meritatamente avanti grazie al gran diagonale di Spinaccè su assist di Topalovic. Nel finale di primo tempo l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Arzignano per un fallo di mano di Spinaccè, ma Mattioli scheggia l'incrocio dei pali.
Nella ripresa partono fortissimo i padroni di casa, che trovano il pareggio dopo due minuti con un tiro deviato dello stesso Mattioli. I gialloazzurri rimangono in 10 per l'espulsione di Castegnaro, ma l'Inter non ha più la forza e le idee per approfittarne.
Arzignano-Inter U23 1-1
Reti: 30' Spinaccè (I), 47' Mattioli (A).
ARZIGNANO (3-5-2): 22 Manfrin; 27 Coppola (83' 57 Milillo), 33 Boffelli (C), 19 Toniolo; 26 Boccia (83' 5 Rossoni), 6 Lakti, 17 Castegnaro, 4 Chiarello (39' 16 Moretti), 23 Bernardi; 10 Minesso, 9 Mattioli (63' 15 Bianchi). A disposizione: 1 Nespola, 31 Invaso, 7 Lanzi, 8 Damiani, 20 Antoniazzi, 32 Nanni, 44 Valentini. Allenatore: Daniele Di Donato.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi (77' 46 Cinquegrano), 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo (63' 44 Berenbruch), 8 Fiordilino, 9 Topalovic (77' 37 Kaczmarski), 3 Cocchi (86' 21 Zouin); 7 Spinaccè, 90 Lavelli (63' 35 Zuberek). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Agbonifo, 25 David, 34 Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Mirabella
Assistenti: Aletta-Mino
Quarto ufficiale: Zago
Operatore FVS: Posterano
Ammoniti: Chiarello (A), Kamate (I), Zouin (I).
Espulso: Castegnaro (A).
Non c'è più tempo! Finisce qui Arzignano-Inter U23.
Brutta caduta per Alexiou, che rimane a terra dopo un duello aereo.
Occasione per l'Inter: Berenbruch si gira su se stesso e ci prova con il suo sinistro, tiro deviato e palla in corner.
Concessi 6 minuti di recupero.
Ammonito Zouin.
Ammonito Kamate.
Cambio per l'Inter: entra Zouin, esce Cocchi.
Buona manovra dell'Inter sulla destra, sponda di Zuberek per Berenbruch che calcia dal limite, para facile Manfrin.
Doppio cambio per l'Arzignano: entrano Milillo e Rossoni per Coppola e Boccia.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Kaczmarski e Cinquegrano, escono Topalovic e Re Cecconi.
Gran giocata di Minesso, che va via a due avversari nello stretto e lancia il contropiede dell'Arzignano, Topalovic si sacrifica in ripiegamento e ferma Lakti.
Doppio cambio per l'Inter: dentro Zuberek e Berenbruch, fuori Lavelli e Bovo.
Cambio per l'Arzignano: entra Bianchi per Mattioli.
Secondo giallo ed espulsione per Castegnaro.
Ammonito Castegnaro., trattenuta su Kamate
Ancora Arzignano: palla a rimorchio per Lakti che calcia di prima intenzione, Re Cecconi è sulla traiettoria e allontana.
GOL DELL'ARZIGNANO: cross di Lakti, scarico di Boccia e destro dal limite di Mattioli deviato da Fiordilino, Melgrati non può far nulla.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Sul dischetto si presenta Mattioli, che spara alto scheggiando l'incrocio dei pali.
Rigore confermato.
L'Inter manda l'arbitro al monitor: check in corso.
Calcio di rigore per l'Arzignano: traversone dalla sinistra di Boffelli, bracio alto di Spinaccè, per l'arbitro non ci sono dubbi.
Concesso un minuto di recupero.
Arzignano pericoloso: lancio lungo per Mattioli che aggancia e scarica per Lakti, tiro a botta sicura sul quale si immola Stante.
Chiarello non ce la fa: cambio Arzignano, entra Moretti.
Problema fisico per Chiarello, che si ferma in mezzo al campo: interviene lo staff sanitario dell'Arzignano.
Ancora Inter: Lavelli controlla al limite dell'area e prova a piazzarla, palla che sfiora il palo alla sinistra di Manfrin.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEEEEEEE'!! Contropiede nerazzurro, palla filtrante perfetta di Topalovic sulla corsa di Spinaccè che controlla e lascia partire un diagonale micidiale con il mancino!
Discesa sulla sinistra di Cocchi, palla in mezzo, Lavelli prova il colpo di tacco alla Crespo ma tocca soltanto.
Calcio di punizione per l'Inter: parte Topalovic, Manfrin si distende e manda in corner.
Chiarello ferma fallosamente il contropiede di Kamate: primo cartellino giallo del match.
Azione sulla destra dell'Arzignano, cross di Boccia e tentativo al volo di Chiarello, che manda sopra la traversa.
Occasione per l'Inter: Lavelli entra in area dalla destra, palla a rimorchio per Spinaccè che calcia di prima intenzione ma apre troppo il piattone e manda a lato.
Botta dalla distanza di Topalovic, muro della difesa dell'Arzignano.
Intervento in ritardo di Minesso su Topalovic, che rimane a terra dolorante.
Grandissima occasione per l'Arzignano: cross dalla tre quarti, torre aerea di Coppola, arriva Toniolo che colpisce di testa a colpo sicuro, strepitoso il riflesso di Melgrati.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.
Squadre in campo: Arzignano in divisa gialloazzurra, Inter con la terza maglia.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Diciassettesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Dolomiti Bellunesi, cercano il riscatto sul campo dell'Arzignano. Il tecnico nerazzurro ripropone Topalovic dal 1', con Kamate largo a destra e le due punte Spinaccè e Lavelli. A sinistra c'è Cocchi, partono dalla panchina Cinquegrano e Kaczmarski. Calcio di inizio alle 12:30.
