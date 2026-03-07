Inter U23-Albinoleffe 0-0
partite
LIVE Serie C, Inter U23-Albinoleffe 0-0: buon inizio dei nerazzurri, ma nessun gol
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 44 Berenbruch, 37 Kaczmarski, 9 Topalovic, 3 Cocchi (32' 77 Amerighi); 20 La Gumina (32' 7 Spinaccè), 34 Iddrissou. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 25 David. Allenatore: Stefano Vecchi.
ALBINOLEFFE (3-5-2): 12 Baldi; 33 Sciacca, 4 Potop (C), 30 Baroni; 2 Barba, 18 Parlati, 5 Mandelli, 19 Agostinelli, 20 Ambrosini; 11 Sali, 8 Lombardi. A disposizione: 1 Di Chiara, 22 Facchetti, 3 Giannini, 6 Astrologo, 7 Garattoni, 9 Sorrentino, 10 De Paoli, 16 Franchini, 21 Angeloni, 23 Sottini, 51 Trapletti, 60 Simonelli. Allenatore: Giovanni Lopez.
Arbitro: Teghille
Assistenti: Fenzi-Cufari
Quarto ufficiale: Gauzolino
Operatore FVS: Colazzo
Ammoniti: Cocchi (I).
Finisce qui il primo tempo.
Amerighi prova un'improbabile rovesciata, colpisce la palla ma manda sopra la traversa: nessun pericolo per l'Albinoleffe.
Concessi 3 minuti di recupero.
Si fa vedere l'Albinoleffe: tiro non irresistibile di Sali, parata agevole di Calligaris.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Amerighi e Spinaccè per Cocchi e La Gumina.
Buona ripartenza dell'Inter, Cocchi crossa dalla sinistra, respinge la difesa dell'Albinoleffe.
Dopo più di due minuti di revisione, l'arbitro conferma la sua decisione: si torna a giocare, Inter momentaneamente in 10 con Cocchi a farsi medicare a bordo campo.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor.
Primo ammonito del match: cartellino giallo per Cocchi, che si scontra con Potop. Grandi proteste dell'Inter. Ammonito anche Vecchi.
Aumenta la pressione dell'Inter: tiro di Cocchi con il destro, deviazione e calcio d'angolo per i nerazzurri.
Inter ancora vicina al gol: grande assist di Topalovic per l'inserimento di Kaczmarski, il polacco controlla e calcia, splendida parata di Baldi.
Occasione per l'Inter: Kamate riceve sulla destra, si accentra e calcia con il mancino, ma la palla termina sull'esterno della rete.
Buon inizio dell'Inter, in controllo totale del gioco ma spesso imprecisa nell'ultimo tocco.
Iniziativa di Kamate sulla destra, saltato un avversario e cross, allontana di testa la difesa dell'Albinoleffe.
Prima occasione per l'Inter: Berenbruch calcia a colpo sicuro dal limite dell'area, decisiva l'opposizione di Parlati.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Albinoleffe.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Albinoleffe in maglia rossa.
Riscaldamento terminato: squadre di nuovo negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Trentunesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Cittadella e senza vittorie da ben sette partite, ospita l'Albinoleffe. Il tecnico Stefano Vecchi deve fare ancora a meno di capitan Prestia, che parte dalla panchina insieme a Fiordilino: al centro della difesa c'è Stante, in cabina di regia Kaczmarski. Conferma in attacco per Iddrissou al fianco di La Gumina, Kamate largo a destra, a sinistra rientra Cocchi. Calcio di inizio alle ore 14:30.
