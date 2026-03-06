FC Inter 1908
La seconda formazione nerazzurra potrebbe giocare in un nuovo impianto sportivo a partire dalla prossima stagione
Potrebbero esserci grandi novità per l'Inter U23 in vista della prossima stagione. A partire dallo stadio in cui giocare le proprie partite casalinghe.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908, l'accordo con il Monza per la concessione dell'U-Power Staduim ("casa" della formazione allenata da Stefano Vecchi) è in scadenza a giugno, e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Il club nerazzurro potrebbe trovare ospitalità a Venegono Superiore, nelle strutture della Varesina, società di Serie D e già Centro di Formazione interista.

L'Elmec Solar Stadium, non distante da Appiano Gentile, accoglierebbe così l'Inter U23 non solo per le gare di campionato, ma anche per gli allenamenti della squadra (questi ultimi a partire da gennaio 2027).

