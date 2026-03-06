Secondo quanto appreso da Fcinter1908, l'accordo con il Monza per la concessione dell'U-Power Staduim ("casa" della formazione allenata da Stefano Vecchi) è in scadenza a giugno, e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Il club nerazzurro potrebbe trovare ospitalità a Venegono Superiore, nelle strutture della Varesina, società di Serie D e già Centro di Formazione interista.