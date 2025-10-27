Si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi dell'Inter U23: i nerazzurri perdono 0-1 contro il Cittadella, ma rimangono quarti in classifica con 19 punti. Terza vittoria di fila per i veneti, in netta ripresa dopo un inizio di campionato difficile. Decide il gol segnato al 72' da Salvi, bravo ad anticipare Calligaris in scivolata sul cross dalla destra di Vita. I ragazzi di Iori colpiscono una traversa nel primo tempo con Amatucci e un palo nella ripresa con Rabbi, mentre l'Inter recrimina per i due legni colpiti nel finale da La Gumina, sempre su cross di Cocchi. La formazione di Vecchi tornerà in campo giovedì per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C: avversario, l'Ospitaletto.
partite
Serie C, Inter U23-Cittadella 0-1: si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi
Inter U23-Cittadella 0-1
Reti: 72' Salvi (C).
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante (87' 34 Iddrissou), 19 Prestia (C), 6 Maye; 2 Avitabile (74' 9 Topalovic), 10 Kamate, 8 Fiordilino (74' 44 Berenbruch), 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 90 Lavelli (65' 11 Agbonifo), 20 La Gumina. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 5 Alexiou, 23 Zarate, 25 David, 26 Garonetti, 30 Mosconi. Allenatore: Stefano Vecchi.
CITTADELLA (3-5-2): 69 Zanellati; 2 Salvi (87' 18 Pavan), 55 Redolfi, 44 Gatti (46' 25 Cecchetto); 30 De Zen (74' 19 D'Alessio), 16 Vita (C), 5 Barberis (68' 15 Verna), 8 Amatucci, 14 Crialese; 99 Castelli, 21 Rabbi (87' 90 Bunino). A disposizione: 45 Cardinali, 17 Gaddini, 23 Egharevba, 28 Rizza, 77 Ihnatov, 91 Falcinelli. Allenatore: Manuel Iori
Arbitro: Rossini
Assistenti: Russo – Ambrosino
Quarto ufficiale: Colaninno
Operatore FVS: Sicurello
Ammoniti: Fiordilino (I), Gatti (C), Redolfi (C).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter U23-Cittadella.
Concessi 5 minuti di recupero.
Doppio cambio per il Cittadella: fuori Salvi e Rabbi, dentro Bunino e Pavan.
Cambio per l'Inter: entra Iddrissou per Stante.
Ancora Inter sfortunata! Punizione dalla tre quarti battuta da Cocchi, La Gumina gira di testa e colpisce il palo. La palla danza poi sulla linea senza che nessun compagno trovi la deviazione giusta.
Ammonito Redolfi.
Inter a centimetri dal gol: cross perfetto di Cocchi dalla sinistra, colpo di testa di La Gumina e gran colpo di reni di Zanellati che manda la palla sulla traversa. L'arbitro segnala poi un fuorigioco che non c'è.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Topalovic per Avitabile e Fiordilino.
Cambio per il Cittadella: entra D'Alessio per De Zen.
GOL DEL CITTADELLA: angolo dalla destra, la difesa dell'Inter allontana sui piedi di Vita che ricrossa, Salvi anticipa tutti e in scivolata mette la palla in rete.
Cambio per il Cittadella: fuori Barberis, dentro Verna.
Si rivede in avanti l'Inter: Cocchi affonda sulla sinistra e prova il diagonale con il mancino, palla che sfiora il palo.
Cambio per l'Inter: entra Agbonifo per Lavelli.
Altra occasionissima per il Cittadella: cross dalla sinistra di Crialese, colpo di testa a incrociare di Rabbi e palla sul palo.
Occasione per il Cittadella: Rabbi entra in area e calcia di sinistro, Calligaris para in due tempi
Subito un cambio per il Cittadella: entra Cecchetto per Gatti.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo di Inter U23-Cittadella.
Mischia nell'area di rigore dell'Inter, esce in presa alta Calligaris.
Concessi 2 minuti di recupero.
L'arbitro conferma la sua decisione: niente calcio di rigore, si torna a giocare.
L'arbitro va a rivedere l'azione al monitor.
Castelli cade a terra su leggera trattenuta di Prestia: proteste Cittadella, l'arbitro lascia proseguire.
Occasione per l'Inter: La Gumina difende un bel pallone spalle alla porta e scarica per Kaczmarski, il suo destro potente termina non lontano dal palo.
Ammonito Gatti, entrata in ritardo su Prestia.
Occasione per il Cittadella: lancio lungo per Castelli, che sorprende la difesa dell'Inter scattando sul filo del fuorigioco. Il suo diagonale di destro sfiora il palo.
Occasione per l'Inter: angolo dalla sinistra battuto da Cocchi, la palla arriva a La Gumina che controlla di petto e calcia, mandando di poco sopra la traversa.
Cittadella a un passo dal gol: cross dalla destra, colpo di testa di Amatucci e palla sulla traversa.
Prima iniziativa del Cittadella, chiude bene la difesa dell'Inter.
Fiordilino perde un brutto pallone e non può far altro che trattenere l'avversario: ammonito.
Ancora Inter: Kamate salta secco l'avversario sulla destra e crossa, Zanellati manda in calcio d'angolo.
Si fa vedere ancora l'Inter: Kaczmarski trova Lavelli che controlla e calcia dal limite, ma il suo tiro è debole e centrale.
Primo squillo della partita: Kamate attacca sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, Zanellati evita rischi e allontana in tuffo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Cittadella.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cittadella in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, tra pochi minnuti il calcio d'inizio.
Squadre in campo per il riscaldamento.
Undicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'1-1 casalingo contro il Renate, scende in campo all'U-Power Stadium di Monza nel posticipo del lunedì sera contro il Cittadella. I ragazzi di Vecchi sono in serie positiva da 7 partite, nelle quali hanno ottenuto 5 vittorie e due pareggi. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 3-5-2 con il rientrante Calligaris in porta, in difesa fiducia a Maye al fianco di Stante e Presta. A destra, senza lo squalificato Cinquegrano, spazio ad Avitabile con Cocchi sulla corsia opposta, in mezzo il terzetto Kamate-Fioridilino-Kaczmarski con Topalovic inizialmente in panchina. In attacco tocca al tandem La Gumina-Lavelli. Calcio di inizio alle 20:30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA