Primo squillo della partita: Kamate attacca sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, Zanellati evita rischi e allontana in tuffo.

Si fa vedere ancora l'Inter: Kaczmarski trova Lavelli che controlla e calcia dal limite, ma il suo tiro è debole e centrale.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Topalovic per Avitabile e Fiordilino.

Doppio cambio per il Cittadella: fuori Salvi e Rabbi, dentro Bunino e Pavan.

Undicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'1-1 casalingo contro il Renate, scende in campo all'U-Power Stadium di Monza nel posticipo del lunedì sera contro il Cittadella. I ragazzi di Vecchi sono in serie positiva da 7 partite, nelle quali hanno ottenuto 5 vittorie e due pareggi. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 3-5-2 con il rientrante Calligaris in porta, in difesa fiducia a Maye al fianco di Stante e Presta. A destra, senza lo squalificato Cinquegrano, spazio ad Avitabile con Cocchi sulla corsia opposta, in mezzo il terzetto Kamate-Fioridilino-Kaczmarski con Topalovic inizialmente in panchina. In attacco tocca al tandem La Gumina-Lavelli. Calcio di inizio alle 20:30.