L'Inter U23 non sa più vincere: quarta partita senza senza successi per i nerazzurri di Vecchi, che perdono di misura contro la Giana Erminio e rimangono fermi a quota 27 punti. Decisiva in negativo la follia di Melgrati, che si fa espellere per condotta violenta prima della mezz'ora del primo tempo e lascia i suoi in 10. Gli ospiti ne approfittano e poco prima dell'intervallo vanno a segno con Lamesta, che raccoglie la corta respinta del neo entrato Raimondi e insacca. Per l'Inter si tratta dell'ennesimo stop casalingo: un solo successo in nove partite giocate all'U-Power Stadium, dato che deve sicuramente far riflettere.