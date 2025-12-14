L'Inter U23 non sa più vincere: quarta partita senza senza successi per i nerazzurri di Vecchi, che perdono di misura contro la Giana Erminio e rimangono fermi a quota 27 punti. Decisiva in negativo la follia di Melgrati, che si fa espellere per condotta violenta prima della mezz'ora del primo tempo e lascia i suoi in 10. Gli ospiti ne approfittano e poco prima dell'intervallo vanno a segno con Lamesta, che raccoglie la corta respinta del neo entrato Raimondi e insacca. Per l'Inter si tratta dell'ennesimo stop casalingo: un solo successo in nove partite giocate all'U-Power Stadium, dato che deve sicuramente far riflettere.
Rete: 46' Lamesta.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi (80' 34 Iddrissou), 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo (63' 44 Berenbruch), 8 Fiordilino (46' 4 Zanchetta), 9 Topalovic (30' 12 Raimondi), 25 David; 7 Spinaccè, 90 Lavelli (63' 11 Agbonifo). A disposizione: 50 Farronato, 16 Venturini, 19 Prestia, 21 Zouin, 30 Mosconi, 37 Kaczmarski, 38 Ballo, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.
GIANA ERMINIO (3-5-2): 22 Mazza; 13 Colombara, 6 Ferri, 27 Alborghetti; 26 Previtali, 10 Lamesta (73' 5 Berretta), 14 Marotta (C), 20 Renda (84' 16 Rizzo), 24 Ruffini (52' 3 Nucifero); 90 Vitale (73' 9 Akammadu), 97 Gabbiani (52' 37 Lischetti). A disposizione: 1 Zenti, 12 Magni, 4 Piazza, 7 Pinto, 8 Nelli, 11 Capelli, 19 Duca, 23 Occhipinti. Allenatore: Vinicio Espinal.
Arbitro: Poli
Assistenti: Daghetta – Testai
Quarto ufficiale: Bortolussi
Operatore FVS: Sicurello
Ammoniti: Stante (I), Lischetti (G), Alborghetti (G).
Espulso: Melgrati (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter U23-Giana Erminio.
Ammonito Alborghetti per perdita di tempo.
Concessi 6 minuti di recupero.
Ci riprova l'Inter: destro potente di Agbonifo che colpisce in piena pancia Previtali.
Giana Erminio a un passo dal raddoppio: Lischetti riceve tutto solo al limite dell'area, controlla e calcia, ma colpisce il palo.
Cambio per la Giana Erminio: dentro Rizzo per Renda.
Cambio per l'Inter: Vecchi si gioca il tutto per tutto, dentro Iddrissou al posto di Re Cecconi.
Doppio cambio per la Giana Erminio: escono Lamesta e Vitale, entrano Berretta e Akammadu.
Che occasione per la Giana Erminio: Lischetti si invola tutto soloo verso la porta, ma ignora i compagni e preferisce calciare, para facile Raimondi.
Rapido contropiede della Giana Erminio, ci prova Vitale ma con il suo destro è impreciso.
Ammonito Lischetti, fallo su Re Cecconi.
Doppio cambio per l'Inter: fuori Lavelli e Bovo, dentro Agbonifo e Berenbruch.
Ci prova l'Inter: sinistro dalla distanza di Zanchetta, deviazione di Ferri e palla in corner.
L'arbitro conferma la sua decisione, si torna a giocare.
Previtali rimane a terra dopo un contatto con David: la Giana Erminio richiama l'arbitro al monitor.
Doppio cambio per la Giana Erminio: escono Ruffini e Gabbiani, entrano Nucifero e Lischetti.
Occasione per l'Inter: Kamate rientra sul mancino e crossa, colpo di testa di Lavelli, Mazza è reattivo e manda in corner.
Subito un cambio per l'Inter: entra Zanchetta per Fiordilino.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ancora Giana Erminio: Vitale salta netto David e calcia dal limite con il mancino, palla che sfiora il palo.
Ammonito Stante per proteste.
GOL DELLA GIANA ERMINIO: Vitale dalla destra punta David, rientra sul sinistro e calcia, Raimondi non è impeccabile nella respinta, Lamesta anticipa Re Cecconi e insacca.
Concessi 6 minuti di recupero.
Si rivede l'Inter: punizione dalla sinistra, colpo di testa innocuo di Stante.
Altra occasione per la Giana Erminio: angolo dalla sinista, Ferri taglia sul primo palo e gira di testa, Raimondi è attento e respinge.
Ancora Giana Erminio: cross velenosissimo di Lamesta dalla sinistra, nessun compagno trova la deviazione vincente.
L'arbitro conferma la sua decisione: non c'è fallo, si torna a giocare.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor.
Risposta dell'Inter: cross dalla sinistra di David, sul secondo palo Re Cecconi anticipa Renda e cade a terra, ma per l'arbitro non c'è nulla.
Occasione d'oro per la Giana Erminio: punizione dalla tre quarti di Lamesta, sul secondo palo arriva Colombara che mette incredibilmente a lato da due passi.
Cambio per l'Inter: entra Raimondi, esce Topalovic.
L'arbitro ravvisa il gesto violento di Melgrati e lo espelle: Inter in 10.
La Giana Erminio richiama l'arbitro al monitor.
Giana Erminio pericolosa: angolo a rientrare dalla destra di Lamesta, Melgrati allontana a fatica e va testa a testa con Gabbiani. L'arbitro fischia carica sul portiere.
Ancora Giana Erminio: Renda riceve da Alborghetti dopo una palla persa da Kamate, rientra sul destro e calcia, ma manda abbondantemente a lato.
Si fa vedere la Giana Erminio: cross dalla destra, sul secondo palo arriva Ruffini, sponda di testa, allontana la difesa dell'Inter.
Prima occasione per l'Inter: respinta corta della difesa della Giana Erminio, Topalovic si coordina e calcia al volo dal limite, palla fuori di poco.
Lavelli si gira bene su Colombara, ma perde l'attimo per calciare in porta.
Azione manovra dell'Inter, crossa dalla destra di Bovo, allontana la difesa della Giana Erminio.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Giana Erminio in maglia rossa.
Riscaldamento terminato: squadre di nuovo negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo: comincia il riscaldamento.
Penultima giornata del girone di andata di Serie C per l'Inter U23 che, dopo il pareggio esterno contro l'Arzignano, ospita la Giana Erminio. Un solo cambio per Stefano Vecchi, che schiera David a sinistra al posto di Cocchi. Kamate confermato a destra, in mezzo al campo c'è Topalovic, davanti la coppia Spinaccè-Lavelli. In panchina si rivede capitan Prestia, ancora non al 100% dopo l'infortunio muscolare. Calcio di inizio alle 12:30.
