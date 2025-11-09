Niente da fare per l'Inter U23, che non demerita ma deve arrendersi in casa contro la capolista Vicenza, al termine di una partita molto cambattuta e giocata con una cornice di pubblico importante grazie alla folta presenza di tifosi ospiti. I nerazzurri perdono con il punteggio di 1-2, nonostante un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Leverbe. I biancorossi passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Capello. L'Inter pareggia a inizio ripresa con un cucchiaio su rigore di Kamate, ma nel finale i veneti trovano la rete della vittoria con il subentrato Stuckler.
Serie C, Inter U23-Vicenza 1-2: i nerazzurri di Vecchi si arrendono alla capolista
Inter U23-Vicenza 1-2
Reti: 31' Capello (V), 50' rig. Kamate (I), 88' Stuckler (V).
INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 15 Stante (89' 34 Iddrissou), 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 8 Fioridilino, 37 Kaczmarski (71' 44 Berenbruch), 3 Cocchi (82' 25 David); 10 Kamate, 9 Topalovic (71' 11 Agbonifo); 7 Spinaccè (46' 90 Lavelli). A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 6 Maye. Allenatore: Stefano Vecchi.
VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 14 Cuomo, 6 Leverbe, 27 Sandon; 28 Caferri, 29 Zonta (66' 24 Alessio), 4 Carraro, 99 Vitale (66' 8 Cavion), 32 Costa (C); 9 Morra (17' 7 Rauti), 10 Capello (71' 11 Stuckler). A disposizione: 12 Massolo, 22 Bianchi, 13 Golin, 19 Tribuzzi, 21 Cester, 26 Pellizzari, 33 Vescovi, 44 Talarico, 76 Fantoni, 77 Rada. Allenatore: Fabio Gallo
Arbitro: Renzi
Assistenti: Pelosi-Miccoli
Quarto ufficiale: Cappai
Operatore FVS: Brunetti
Ammoniti: Caferri (V), Spinaccè (I), Costa (V), Lavelli (I), Sandon (V), Cavion (V), Kamate (I), Cuomo (V).
Espulso: Leverbe (V).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter U23-Vicenza.
Ammoniti Kamate e Cuomo.
Ammonito Cavion per proteste.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor per un presunto tocco di mano di Costa: per il direttore di gara si può tornare a giocare.
Concessi 6 minuti di recupero.
Cambio per l'Inter: entra Iddrissou per Stante.
GOL DEL VICENZA: angolo dalla sinistra di Costa, Sandon tutto solo in mezzo all'area colpisce di testa e prolunga per Stuckler, che spunta sul secondo palo e batte Melgrati.
Vicenza pericoloso: Stuckler tocca per Alessio, chiusura incredibile di Alexiou che vale come un gol.
Cambio per l'Inter: entra David per Cocchi.
Contropiede Inter, Lavelli ignora i compagni e preferisce calciare, para facile Gagno.
Doppio cambio per il Vicenza: dentro Stuckler e Rauti, fuori Morra e Capello.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Agbonifo per Kaczmarski e Topalovic.
Che occasione per il Vicenza! Cross dalla sinistra di Costa, Morra tutto solo di testa manda sopra la traversa.
Doppio cambio per il Vicenza: fuori Vitale e Zonta, dentro Cavion e Alessio.
Ammoniti Lavelli e Sandon per reciproche scorrettezze.
Ammonito Costa, fallo su Cocchi.
Ci prova su punizione Costa, palla sopra la traversa.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! KAMATEEEEEEEEEEEEEE!! Il francese trasforma il calcio di rigore beffando Gagno con un cucchiaio!
Nell'occasione viene anche espulso Leverbe, Vicenza in 10.
Calcio di rigore per l'Inter! La trattenuta di Leverbe è evidente, l'arbitro torna sui suoi passi e indica il dischetto.
Alexiou viene trattenuto in area di rigore da Leverbe: l'arbitro lascia proseguire, proteste Inter che chiede la revisione al monitor.
Subito un cambio per l'Inter: dentro Lavelli per Spinaccè.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ci prova dalla lunga distanza Cocchi, tiro abbondantemente a lato.
Concessi 3 minuti di recupero.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor per un contatto in area di rigore tra Spinaccè e Cuomo: non c'è nulla, si prosegue.
Ammonito Spinaccè, fallo su Caferri.
Ancora Vicenza: cross dalla sinistra, torre di Morra, arriva Zonta che calcia a colpo sicuro ma viene murato da Fiordilino.
GOL DEL VICENZA: cross dalla sinistra, Kaczmarski interviene bene di testa ma poi si fa rubare troppo facilmente il pallone da Zonta, appoggio per Capello che di prima dal limite batte Melgrati.
Si fa vedere l'Inter: destro dalla distanza di Fiordilino, blocca senza problemi Gagno.
Ci prova dalla distanza Kaczmarski, tiro debole che non impensierisce il Vicenza.
Ammonito Caferri, fallo su Cocchi.
Ancvora attento Alexiou, che chiude il tentativo di Morra.
Prima occasione per il Vicenza: Prestia allontana corto di testa, Morra controlla e calcia, decisiva la deviazione di Alexiou.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in maglia nerazzurra, Vicenza in divisa biancorossa.
Riscaldamento finito, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Tredicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo esterno contro l'Albinoleffe, ospita la capolista Vicenza, autentica dominatrice del campionato con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite. Stefano Vecchi sceglie il 3-4-2-1 con Kamate e Topalovic alle spalle del rientrante Spinaccè. In porta c'è Melgrati, partono dalla panchina Berenbruch e Lavelli. Calcio di inizio alle ore 12:30.
