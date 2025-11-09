Niente da fare per l'Inter U23, che non demerita ma deve arrendersi in casa contro la capolista Vicenza, al termine di una partita molto cambattuta e giocata con una cornice di pubblico importante grazie alla folta presenza di tifosi ospiti. I nerazzurri perdono con il punteggio di 1-2, nonostante un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Leverbe. I biancorossi passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Capello. L'Inter pareggia a inizio ripresa con un cucchiaio su rigore di Kamate, ma nel finale i veneti trovano la rete della vittoria con il subentrato Stuckler.

Prima occasione per il Vicenza: Prestia allontana corto di testa, Morra controlla e calcia, decisiva la deviazione di Alexiou.

L'Inter richiama l'arbitro al monitor per un contatto in area di rigore tra Spinaccè e Cuomo: non c'è nulla, si prosegue.

Calcio di rigore per l'Inter! La trattenuta di Leverbe è evidente, l'arbitro torna sui suoi passi e indica il dischetto.

Ammoniti Lavelli e Sandon per reciproche scorrettezze.

Doppio cambio per il Vicenza: fuori Vitale e Zonta, dentro Cavion e Alessio.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Agbonifo per Kaczmarski e Topalovic.

Doppio cambio per il Vicenza: dentro Stuckler e Rauti, fuori Morra e Capello.

Contropiede Inter, Lavelli ignora i compagni e preferisce calciare, para facile Gagno.

GOL DEL VICENZA: angolo dalla sinistra di Costa, Sandon tutto solo in mezzo all'area colpisce di testa e prolunga per Stuckler, che spunta sul secondo palo e batte Melgrati.

Ammoniti Kamate e Cuomo.

Tredicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo esterno contro l'Albinoleffe, ospita la capolista Vicenza, autentica dominatrice del campionato con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite. Stefano Vecchi sceglie il 3-4-2-1 con Kamate e Topalovic alle spalle del rientrante Spinaccè. In porta c'è Melgrati, partono dalla panchina Berenbruch e Lavelli. Calcio di inizio alle ore 12:30.