fcinter1908 partite diretta LIVE Youth League, Inter-Benfica 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

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LIVE Youth League, Inter-Benfica 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

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La Primavera nerazzurra scende in campo per i quarti di finale: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Fabio Alampi Redattore 

Quarto di finale di Youth League per l'Inter di Carbone, che al Konami Centre di Milano affronta il Benfica.Il tecnico nerazzurro schiera Maye al centro della difesa al fianco di Bovio, con Mancuso nel tridente offensivo insieme a Iddrissou e Mancuso. Partono inizialmente dalla panchina gli esterni Zouin e El Mahboubi, così come Jakirovic. Gara secca a eliminazione diretta, in caso di pareggio al 90' si procederà con i calci di rigore: chi vince sfiderà il Club Brugge in semifinale. Calcio di inizio alle 16.

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Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Maye, 3 Marello; 11 Venturini, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 10 Mosconi, 9 Iddrissou, 7 Mancuso. A disposizione: 12 Farronato, 13 Nenna, 14 Williamson, 15 Jakirovic, 16 Virtuani, 17 Zouin, 18 La Torre, 19 El Mahboubi, 20 Kukulis. Allenatore: Benito Carbone.

BENFICA (4-3-3): 1 Diogo Ferreira; 2 Daniel Banjaqui, 4 Gonçalo Oliveira (C), 3 Rui Silva, 5 José Neto; 8 Miguel Figuereido, 6 Rafael Quintas, 10 Tiago Freitas; 7 Coletta, 9 Anisio Cabral, 11 Umeh. A disposizione: 12 Leonardo Lopes, 13 Duarte Soares, 14 Mauro Furtado, 15 Tiago Parente, 16 Gil Neves, 17 Eduardo Fernandes, 18 Stevan Manuel, 19 Francisco Silva, 20 Gustavo Ferreira. Allenatore: Vitor Vinha.

Arbitro: Oleksii Derevinsky

Assistenti: Oleksii Myronov; Svitlana Grushko

Quarto Uomo: Antonio Rapuano

18-03-26 - 16:00
Inter
0-0
Benfica
1'
occasione

Inter subito aggressiva: tiro di Venturini, deviazione, la palla arriva dalle parti di Iddrissou che di testa manda a lato.

15:59
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

15:54

Squadre in campo: Inter in divisa nerazzurra, Benfica in maglia rossa.

15:45

Riscaldamento terminato: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

15:20

Squadre in campo: comincia il riscaldamento.

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