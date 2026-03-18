"Novanta minuti per un sogno chiamato Losanna. L’Inter di Benito Carbone questo pomeriggio al Konami Football Center proverà a spostare l’asticella più in alto rispetto a un anno fa - quando il Trabzonspor gelò le ambizioni nerazzurre proprio ai quarti di Youth League. Stavolta ai quarti l’avversario è il Benfica. Certo, i portoghesi si presenteranno a Milano forti di aver battuto con un punteggio da set tennistico l’Az Alkmaar (6-2). L’Inter, però, avrà dalla sua il fattore campo: si gioca in gara unica e in caso di parità al novantesimo, si tireranno i rigori".