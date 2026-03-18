Alle 16 di oggi, la Primavera dell'Inter di Benito Carbone si giocherà l'accesso alle Final Four di Youth League contro il Benfica. Un appuntamento importante per i nerazzurri, che in caso di passaggio alla semifinale si troverebbero di fronte il Bruges. Scrive Tuttosport:
inter primavera
Inter, sogno Final Four: Youth League, oggi i quarti Inter-Benfica. E in caso di semifinale…
"Novanta minuti per un sogno chiamato Losanna. L’Inter di Benito Carbone questo pomeriggio al Konami Football Center proverà a spostare l’asticella più in alto rispetto a un anno fa - quando il Trabzonspor gelò le ambizioni nerazzurre proprio ai quarti di Youth League. Stavolta ai quarti l’avversario è il Benfica. Certo, i portoghesi si presenteranno a Milano forti di aver battuto con un punteggio da set tennistico l’Az Alkmaar (6-2). L’Inter, però, avrà dalla sua il fattore campo: si gioca in gara unica e in caso di parità al novantesimo, si tireranno i rigori".
"L’Inter, unica squadra italiana a essere rimasta in lizza nella Champions delle giovanili europee, in caso di vittoria approderebbe alla Final Four della competizione, che si giocherà dal 17 al 20 aprile allo Stade de la Touilière di Losanna, in Svizzera. I nerazzurri, peraltro, saprebbero anche già chi sarebbe l’avversaria dell’eventuale semifinale (nell'ipotesi che battessero il Benfica oggi, ovviamente): il Bruges che ieri, un po’ a sorpresa, ha sconfitto l’Atletico Madrid".
(Fonte: Tuttosport)
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