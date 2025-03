Chi guiderà la nuova Under 23 nerazzurra? Fcinter1908 è in grado di svelare i 4 nomi che in questo momento si stanno giocando la panchina. Il primo, il favorito, è una vecchia conoscenza dell'ambiente Inter: Stefano Vecchi, attuale allenatore del Vicenza in corsa per la Serie B. E' il profilo preferito, ancora per la grande conoscenza dellle dinamiche interiste.