"Lo scudetto dovrebbe andare al Napoli, la percentuale è altissima. Il Napoli giocherà in casa e contro un Cagliari che ha già raggiunto la salvezza, mentre l'Inter va a giocare a Como. Sulla carta, sembra tutto fatto per la vittoria del Napoli".

Curiosità del caso, a decidere le sorti del campionato ci saranno due delle sue ex squadre: Cagliari e Como.

"Il Cagliari è chiaro che andrà a Napoli con uno spirito diverso, anche se sicuramente non andrà a regalare la partita, non sarebbe giusto in primis nei confronti di se stessi e dei tifosi. Oltretutto esiste anche una certa rivalità tra Napoli e Cagliari. Poi nel calcio le sorprese possono sempre succedere, ma realisticamente sarà molto difficile per i ragazzi di Nicola. L'Inter inoltre dovrà vincere a Como: un società molto forte, che ha possibilità di investire e che l'ha fatto bene, c'è entusiasmo. Il Como ci terrà a fare bella figura. Saranno due partite molto interessanti da vedere".

A prescindere da come andrà la finale di Champions League, quanti rimpianti può avere l'Inter?

"Dopo la partita con la Lazio i rimpianti sono tantissimi: l'Inter ha avuto le occasioni per vincere la partita, si è mangiata diverse situazioni importanti. I rimpianti ci sono, purtroppo. Speriamo che la consolazione possa arrivare la settimana successiva... Bisogna comunque dare merito a questa squadra che ha lottato fino alla fine su ogni fronte. Se arrivi ad essere all'ultima partita a un solo punto dal Napoli, vuol dire che l'Inter ha fatto una stagione straordinaria".

Quanto hanno inciso tutte queste partite di differenza giocate da Inter e Napoli?

"Sicuramente hanno inciso. L'Inter era impegnata su più fronti, non è facile gestire partite così importanti. Le gare contro Bayern Monaco e Barcellona poi... L'Inter quest'anno ci ha dato una gioia incredibile. Vedere certe partite ti rinfranca e ti riavvicina al calcio, ti ridà entusiasmo: oggi ci sono gare che non si possono guardare in Serie A dal punto di vista tecnico".

Cosa risponde a chi critica Inzaghi per aver vinto, nel caso, un solo scudetto in 4 stagioni?

"Inzaghi ha raggiunto due finali di Champions League, come fai a criticarlo? Secondo me, intanto, l'Inter gioca veramente bene, mi piace il fatto che faccia cose davvero interessanti, difensori che vanno a fare gli attaccanti, inserimenti... Inzaghi ha portato qualcosa di importante, non è assolutamente da criticare".

In caso di mancato scudetto e di sconfitta contro il PSG, la stagione dell'Inter sarebbe fallimentare?

"Non sono d'accordo: l'Inter è arrivata in fondo in tutte le competizioni, poi in una partita secca può succedere di tutto. È un grande merito essere arrivato fin qui, dà lustro anche all'intero calcio italiano".