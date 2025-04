Il doppio ex di giornata presenta così la sfida in programma a Pasqua allo stadio Dall'Ara, snodo cruciale nella corsa scudetto

Fabio Alampi Redattore 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 22:33)

In casa Inter non c'è tempo per rifiatare: i nerazzurri, dopo l'esaltante passaggio del turno in Champions League, affrontano domani il Bologna in uno snodo cruciale per la corsa scudetto. Per l'occasione Fcinter1908 ha contattato Massimo Marazzina, doppio ex di giornata.

L'Inter è pronta per tornare in campo dopo il passaggio del turno in Champions League.