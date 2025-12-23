Le ultime sul mercato di gennaio per quanto riguarda il sostituto di Denzel Dumfries, che ritornerà a disposizione a marzo

Redazione1908 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 12:22)

L'infortunio di Dumfries e la conseguente operazione alla caviglia sinistra (Denzel dovrebbe tornare a disposizione di Chivu per la metà del mese di marzo, come anticipato da FCINTER1908) hanno messo in una situazione delicata la fascia destra nerazzurra.

Luis Henrique, criticato per il passaggio sbagliato in Supercoppa contro il Bologna, aveva dimostrato nelle partite precedenti di poter dare il suo apporto. Nel caso dell'esterno brasiliano il tema della fiducia è fondamentale. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908per Luis Henrique sarebbero pervenute due offerte in viale della Liberazione. Offerte che l'Inter non ha intenzione di ascoltare o valutare.

Nomi non da Inter — In questi giorni si sta parlando del possibile sostituto di Denzel Dumfries. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, 21 anni, terzino. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il giocatore del Genoa non è un nome particolarmente caldo perché non è considerato da Inter. Giocare nell'Inter presuppone tante criticità. Uno sbaglio in nerazzurro ha un peso diverso. Portare in campo le stesse prestazioni in una grande squadra, che gioca perennemente in attacco e che non può permettersi grandi errori nella fase difensiva, non è così semplice.

Palestra, altro profilo avvicinato all'Inter, piace ma ha un prezzo elevato (40 milioni). Difficile che l'Inter possa spendere una cifra del genere a gennaio. Il concetto che guiderà il mercato di gennaio dell'Inter prevede una grande attenzione alle opportunità. La dirigenza nerazzurra è proiettata a capire cosa offre il mercato, individuando un profilo che sia in linea con le esigenze nerazzurre.

Un'operazione alla Zalewski — L'ideale potrebbe essere un giocatore che sta trovando meno spazio in altre squadre, magari in prestito con diritto di riscatto (un'operazione alla Zalewski, per intenderci). Quello che appare abbastanza certo è che nessuno dei nomi fatti e letti in queste settimane è considerato da Inter.