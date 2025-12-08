FC Inter 1908
FCIN1908 / Inter, nessun caso Topalovic: la verità sul contratto e i piani per il futuro

Il centrocampista sloveno, titolare quest'oggi contro l'Arzignano, ha risposto sul campo alle voci delle ultime settimane
Fabio Alampi 

Che Luka Topalovic sia uno dei migliori talenti del settore giovanile dell'Inter non è di certo una novità. Il centrocampista sloveno, arrivato a Milano la scorsa estate, ha subito mostrato le sue qualità, affermandosi prima come colonna della formazione Primavera che nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di categoria, e ora come uno degli elementi di punta della nuova U23 nerazzurra. Gol, assist, visione di gioco, personalità: il classe 2006 ha tutto per imporsi anche al piano superiore, e l'esordio in Prima Squadra a maggio dimostra la fiducia che tutto l'ambiente ripone in lui.

Eppure, nelle ultime settimane si è parlato molto di Topalovic per altre situazioni: voci di contratto in scadenza a giugno, di problemi nelle trattative per il rinnovo e di scarso feeling con Stefano Vecchi e il suo staff si sono rincorse sui social, e le tante panchine collezionate nelle ultime giornate venivano usate come prova a sostegno di questa tesi. La realtà, tuttavia, è molto diversa.

La verità, come appurato da Fcinter1908, è che Topalovic non è assolutamente in scadenza di contratto. L'accordo attualmente in essere è valido ancora per 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029, per la soddisfazione di tutte le parti in causa. Della società, felicissima del rendimento del giocatore e innamorata delle sue qualità, tecniche e umane; di Topalovic stesso e del suo entourage, pienamente convinti della scelta fatta la scorsa estate e in piena sintonia con tutto l'ambiente; di Vecchi e del suo staff, che riconoscono nello sloveno un elemento chiave. Le recenti panchine, come più volte spiegato dal tecnico nerazzurro, sono dovute esclusivamente a una condizione fisica non ottimale (lo sloveno convive da tempo con un fastidio all'adduttore) e al bisogno di trovare il giusto equilibrio alla squadra.

Nessun caso Topalovic quindi, che in questa stagione dovrà puntare a dare il massimo con l'U23 per poi ritrovarsi a fare il punto con la società la prossima estate. Le opzioni sono tante, ma tutte hanno un unico comun denominatore: l'Inter crede ciecamente nel talento dello sloveno, e non intende privarsene. Che il suo futuro sia direttamente in Prima Squadra o in prestito altrove, è ancora presto per saperlo. A parlare, intanto, è il campo: con l'assist messo a referto quest'oggi contro l'Arzignano è salito a quota 4 in 15 partite, ai quali aggiungere 4 gol. Numeri sicuramente non banali, per uno che di ruolo fa il centrocampista.

