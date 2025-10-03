Attese novità per quanto riguarda il ritorno del tifo nerazzurro allo stadio

Redazione1908 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 13:15)

Se oggi in casa Inter c'è un vero e grande assente, questo è senz'altro il tifo nerazzurro allo stadio.

Quello che da sempre è stato per i nerazzurri l'uomo in più, oggi è un gruppo unito in una protesta che presenta dinamiche complicate. Difficilmente liquidabili in poche righe. Certo è che se ne sono accorti tutti. Un Meazza silenzioso è un Meazza che fa male al cuore. Un dato di fatto incontrovertibile, che è diventato chiaro a chiunque.

L'indiscrezione — Ora, però, le condizioni sono cambiate e ci potrebbe essere un ritorno del tifo a San Siro, anche sponda nerazzurra. Secondo quanto appreso da FCINTER1908, la Questura di Milano avrebbe approvato lo striscione da apporre nella zona del secondo anello verde di San Siro. La zona abitualmente abitata dalla Curva Nord.

Con questa svolta sarebbe auspicabile pensare che anche la tifoseria che da sempre ha accompagnato l'Inter, torni a fare sentire la sua voce nella sua casa come è successo per la Curva Sud in Milan-Napoli. Dopo l'approvazione dello striscione ogni gara a San Siro è utile per il grande ritorno che tutti aspettano. La speranza era che il tifo riuscisse ad essere pronto già per Inter-Cremonese, in programma domani alle 18. Ma le ultimissime indicazioni suggellano il ritorno del tifo nel match in casa tra Inter e Fiorentina. La conferma che tutti aspettavano con trepidazione. I cori del tifo più caloroso e impressionante di sempre torneranno a riempire San Siro e i cuori dei nerazzurri. Di nuovo. Finalmente.