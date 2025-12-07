Il tecnico dell'Inter U23 commenta in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell'Arzignano

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro l'Arzignano:

"Abbiamo fatto molto bene i primi 30-35 minuti, poi alla fine del primo tempo abbiamo controllato, c'è stato l'episodio un po' così del rigore, un'entrata in scivolata, nel gesto tecnico le mani e le braccia sono difficilmente gestibili. Purtroppo nella ripresa pronti via abbiamo preso quel gol che sicuramente ha influenzato la partita. Nel secondo tempo, vista la superiorità numerica, avremmo dovuto creare qualche opportunità in più, e lì siamo un po' mancati in qualità, nell'ultimo passaggio, le opportunità sono state poche per pretendere di vincere, però ci siamo andati vicino".

"Quando gli avversari vanno in inferiorità si chiudono, non concedono spazi, è difficile, serve la giocata del singolo, la giocata in spazi stretti. Non puoi avere grandi spazi di manovra, devi avere indubbiamente più qualità, noi ce l'abbiamo e in effetti è una cosa strana. Il predominio ce l'abbiamo fino alla tre quarti, poi manca l'ultimo passaggio, lo spunto finale".

"Topalovic? Come la squadra, ha fatto un'ottima prima mezz'ora, poi ha fatto a mio avviso una buona gara. Dopo l'ultimo impegno con la Nazionale non stava benissimo, ha avuto anche qualche acciacco: è un ragazzo che sappiamo che ha qualità, in una parte di partita lo ha fatto vedere, poi la squadra vive anche di equilibri. Abbiamo tanti giocatori di qualità, vanno anche un po' gestiti: oggi Agbonifo non è entrato, Iddrissou è rimasto fuori, anche Zanchetta, che sta facendo molto bene e non è entrato. Berenbruch? Settimana scorsa sembrava in ripresa, avrebbe giocato dall'inizio, poi la mattina della partita 39 di febbre. Zouin? Ragazzo interessante anche lui, buona parte della stagione l'ha fatta con la Primavera, ma conosciamo le qualità dei ragazzi.

Novembre è diventato il mese delle conferme. Alla fine quello che tutti pensavano, e che anche io pensavo, è che il Vicenza quest'anno non abbia concorrenti, non vedo altre squadre che possono fare più di 80 punti, e il Vicenza ne farà molti di più. L'impressione è che sia un campionato segnato al vertice, questo mese l'ha confermato".