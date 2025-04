Nel calcio si ragiona quasi prettamente di pancia e quindi non stupisce il fatto che nel profondo di ogni tifoso, si nascondesse la speranza di poter avere la meglio sull'imponente numero di partite, sulla stanchezza e sugli infortuni. L'Inter di Inzaghi ha funzionato per così tanto tempo, che qualcuno ha iniziato a credere che potesse vincere sempre. Brillare contro ogni aspettativa e contro ogni spiacevole gufata. In Champions League, poi, l'Inter di Inzaghi ha stupito per attenzione, lucidità e spirito di sacrificio. Ha concretizzato con prepotenza ogni occasione e lo ha fatto spesso con le seconde linee.

"La gente ha capito, ci abbiamo messo l'anima", ha detto ieri Inzaghi. Una quasi ammissione del fatto che di energie ne rimangono poche, anche se andranno trovate in fretta. C'è della prevedibilità, in tutto questo. I giocatori, considerando che a giugno si proseguirà con il Mondiale per club, non hanno tregua. Quando i giorni tra una partita e l'altra si riducono a 48-72 ore non è nemmeno più possibile parlare di chissà quale recupero o allenamento. Rimane l'anima, che non è un fattore secondario e a volte è l'unico vero motore che costringe le gambe stanche a non arrendersi. In quell'anima i tifosi dell'Inter vogliono continuare a credere. Contro ogni pronostico e contro l'ombra dei zeru tituli. Contro tutti.