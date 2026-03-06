Massimo Tarantino lascerà l'Inter a fine stagione per andare alla Roma.
Le prossime settimane serviranno per stabilire chi prenderà il posto del responsabile del settore giovanile nerazzurro uscente
Si libererà dunque in viale della Liberazione la poltrona del responsabile del settore giovanile, da colmare con un nome all'altezza per proseguire nel percorso che negli anni ha portato tante soddisfazioni fin dai tempi di Samaden. Chi raccoglierà questa responsabilità?
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, esiste una short list dei possibili sostituti di Tarantino che i dirigenti nerazzurri stanno già valutando in questi giorni. Tra i nomi sul taccuino c’è quello di Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile della Juventus. Il suo profilo è quello maggiormente gradito, ma anche il più difficile da raggiungere. A breve si capirà la fattibilità della cosa.
