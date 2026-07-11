Il futuro nerazzurro di Anan Khalaili è ancora in dubbio. Non per una questione economica, né burocratica, come era circolato ieri

Il futuro nerazzurro di Anan Khalaili è ancora in dubbio. Non per una questione economica, né burocratica, come era circolato nella serata di ieri. Il tesseramento dell’israeliano, considerando lo status di extracomunitario richiederebbe comunque un iter più complesso, ma se l’annuncio del suo trasferimento non è ancora arrivato, il motivo è un altro.