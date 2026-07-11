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FCINTER1908 – Khalaili, cosa è successo. Salta tutto? Non decide l’Inter: lo scenario col Coni

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Il futuro nerazzurro di Anan Khalaili è ancora in dubbio. Non per una questione economica, né burocratica, come era circolato ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il futuro nerazzurro di Anan Khalaili è ancora in dubbio. Non per una questione economica, né burocratica, come era circolato nella serata di ieri. Il tesseramento dell’israeliano, considerando lo status di extracomunitario richiederebbe comunque un iter più complesso, ma se l’annuncio del suo trasferimento non è ancora arrivato, il motivo è un altro.

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Stando a quanto appurato anche da Fcinter1908.it, è emersa qualche perplessità nel corso della seconda parte di visite mediche. Non quelle sostenute con lo staff medico dell’Inter, quindi, ma durante gli accertamenti che avrebbero dovuto garantire l’idoneità sportiva. Il dettaglio della questione rimane ovviamente sconosciuto per questioni di privacy.

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Cosa accadrà ora? A stretto giro Khalaili si ripresenterà in struttura per approfondire la questione, che rimane subordinata esclusivamente al parere dello staff medico del CONI.

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La decisione non dipenderà dall’Inter, che aveva già sottoposto l’esterno alle consuete visite con parere positivo. In questo momento il club nerazzurro rimane in attesa di capire se arriverà il via libera definitivo al tesseramento.

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