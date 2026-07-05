Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili. Il giocatore ha saltato interamente l’amichevole di oggi

Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili. A confermarlo ulteriormente è il fatto che il giocatore abbia saltato interamente l’amichevole di oggi tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest.