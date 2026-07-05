FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 esclusive Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908

esclusive

Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908

Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908 - immagine 1
Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili. Il giocatore ha saltato interamente l’amichevole di oggi
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili. A confermarlo ulteriormente è il fatto che il giocatore abbia saltato interamente l’amichevole di oggi tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, la motivazione è strettamente legata ai temi di mercato: con i dialoghi così avanzati tra le parti, i belgi hanno preferito non rischiare il ragazzo in odore di cessione.

Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908- immagine 2
Getty

L’Inter, che ha già un accordo di massima con l’entourage dell’israeliano, lavora per sistemare l’ultimo tassello nell’affare. Manca ancora l’accordo con l’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui e la linea del traguardo sembra avvicinarsi. La quadra si dovrebbe raggiungere per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro.

Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908- immagine 3

I contatti vanno avanti, anche per sistemare il discorso legato ai vari bonus. Ausilio farà il possibile per regalare presto a Chivu l’erede di Dumfries: se tutto andrà come si augurano in viale della Liberazione, l’affare potrebbe anche concludersi entro pochi giorni.

Leggi anche
ESCLUSIVA Di Napoli: “Con Palestra e Paz era Inter da Champions. Fiducia nella...
ESCLUSIVA Colonnese: “Inter, prioprità all’esterno. Palestra? Non è solo questione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA