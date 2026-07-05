Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili. A confermarlo ulteriormente è il fatto che il giocatore abbia saltato interamente l’amichevole di oggi tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest.
esclusive
Inter, Khalaili salta l’amichevole con l’Union: confermato il motivo a Fcinter1908
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, la motivazione è strettamente legata ai temi di mercato: con i dialoghi così avanzati tra le parti, i belgi hanno preferito non rischiare il ragazzo in odore di cessione.
L’Inter, che ha già un accordo di massima con l’entourage dell’israeliano, lavora per sistemare l’ultimo tassello nell’affare. Manca ancora l’accordo con l’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui e la linea del traguardo sembra avvicinarsi. La quadra si dovrebbe raggiungere per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro.
I contatti vanno avanti, anche per sistemare il discorso legato ai vari bonus. Ausilio farà il possibile per regalare presto a Chivu l’erede di Dumfries: se tutto andrà come si augurano in viale della Liberazione, l’affare potrebbe anche concludersi entro pochi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA