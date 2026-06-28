L'ex difensore commenta ai nostri microfoni le ultime vicende del mercato nerazzurro, tra trattative sfumate e nuovi obiettivi

Fabio Alampi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 14:02)

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Fase interlocutoria per quanto riguarda il mercato dell'Inter, con i nerazzurri che devono riorganizzare le idee dopo aver visto sfumare il sogno Palestra e, in maniera diversa, Nico Paz. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva l'ex difensore Francesco Colonnese, che si mostra comunque fiducioso sulle prossime mosse della dirigenza interista.

Il mercato dell'Inter sta attraversando una fase di stallo e incertezza: prima la trattativa Palestra sfumata proprio sul più bello, poi il sogno Paz accarezzato ma subito svanito, ora il difensore ancora non arrivato. Che idea ti sei fatto?

"Partiamo dal presupposto che l'Inter è forte, poi è normale che vada rinforzata e migliorata. Sicuramente la lacuna più importante è a destra, dal momento che perde uno come Dumfries: per questo motivo, probabilmente, l'unico giocatore di cui aveva bisogno era Palestra. Nico Paz era il sogno nel cassetto, ma alla fine l'Inter davanti ha già tanta qualità. Senza Palestra, invece, bisogna trovare assolutamente un'alternativa di spessore. Non so cosa sia successo, ma il mancato arrivo di Palestra è una perdita importante".

Palestra era davvero l'elemento ideale per sostituire Dumfries? Cosa pensi di questa vicenda?

"Penso semplicemente che il calcio ormai è cambiato, chi ha giocato a calcio lo sa. Io a 20 anni, quando ero un giocatore importante per la Cremonese, ho cercato di rimanere in Italia, ma adesso le cose sono diverse, vengono preferiti campionati esteri e questo ci deve far riflettere: se un giovane preferisce andare al Chelsea anziche in questa Inter vuol dire che pensa che all'estero ci siano campionati migliori, non può essere soltanto una questione economica, a 20-22 anni non è un milione che può fare la differenza".

Al momento l'Inter non ha un esterno destro titolare, e in difesa ha perso in un colpo solo tre elementi di esperienza e affidabilità come Acerbi, de Vrij e Darmian.

"Vero, ma la dirigenza dell'Inter è brava, bisogna avere calma e pazienza, hanno sempre fatto bene in questi anni, hanno sempre costruito una squadra forte e lo faranno anche questa volta. L'Inter è già forte, è vero che perderà giocatori importanti: c'è tanta delusione più che altro dovuta alla vicenda Palestra, ma il calciomercato è appena iniziato. Sono sicuro che l'Inter si farà trovare pronta e che costruirà una squadra forte: a fine agosto avrà una rosa importante, confido in questa dirigenza".

Parlando di Mondiale, c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente a partre i soliti nomi?

"Non conoscevo alcuni giocatori del Marocco, soprattutto Saibari: davvero un bel giocatore, mi è piaciuto molto. Non conoscevo Comenencia, il giocatore che ha segnato il gol di Curaçao. La squadra che mi piace molto, e che per me potrebbe essere la sorpresa del Mondiale, è l'Olanda".