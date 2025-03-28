Prossima partita:, ° giornata

Como-Inter, le probabili formazioni: Chivu pensa addirittura al cambio modulo

Un altro impegno è alle porte per l'Inter. La settimana della possibile doppia ipoteca per i nerazzurri si apre con la trasferta di Como, semifinale d'andata di Coppa Italia. In casa della squadra di Fabregas si disputeranno i primi 90' del doppio confronto, a pochi giorni dal derby di campionato col Milan. Costretto a fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Bonny, Chivu starebbe pensando a un cambio modulo per affrontare i lariani. Qui le probabili formazioni dell'incontro, con l'uomo scelto per affrontare l'evoluzione tattica che ha in mente l'allenatore nerazzurro per la gara di domani sera. Previste novità anche negli altri reparti.

4-2-3-1

3-5-2

Cesc Fabregas

Cristian Chivu

Butez

Smolcic

Carlos

Ramon

Valle

Perrone

Da Cunha

Vojvoda

Nico Paz

Jesus Rodriguez

Douvikas

J.Martinez 13

Bisseck 31

Acerbi 13

Bastoni 95

Darmian 32

Barella 23

Calhanoglu 20

Sucic 8

Carlos Augusto 30

Frattesi 16

P.Esposito 94

Sommer 1, Di Gennaro 12, Akanji 25, Dumfries 2, Bisseck 31, Luis Henrique 11, Mkhitaryan 22, Diouf 17, Zielinski 7, Dimarco 32, Thuram 9

Lautaro Martinez, Bonny

