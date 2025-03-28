Un altro impegno è alle porte per l'Inter. La settimana della possibile doppia ipoteca per i nerazzurri si apre con la trasferta di Como, semifinale d'andata di Coppa Italia. In casa della squadra di Fabregas si disputeranno i primi 90' del doppio confronto, a pochi giorni dal derby di campionato col Milan. Costretto a fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Bonny, Chivu starebbe pensando a un cambio modulo per affrontare i lariani. Qui le probabili formazioni dell'incontro, con l'uomo scelto per affrontare l'evoluzione tattica che ha in mente l'allenatore nerazzurro per la gara di domani sera. Previste novità anche negli altri reparti.