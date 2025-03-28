Un altro impegno è alle porte per l'Inter. La settimana della possibile doppia ipoteca per i nerazzurri si apre con la trasferta di Como, semifinale d'andata di Coppa Italia. In casa della squadra di Fabregas si disputeranno i primi 90' del doppio confronto, a pochi giorni dal derby di campionato col Milan. Costretto a fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Bonny, Chivu starebbe pensando a un cambio modulo per affrontare i lariani. Qui le probabili formazioni dell'incontro, con l'uomo scelto per affrontare l'evoluzione tattica che ha in mente l'allenatore nerazzurro per la gara di domani sera. Previste novità anche negli altri reparti.
Como-Inter, le probabili formazioni: Chivu pensa addirittura al cambio modulo
