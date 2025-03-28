Prossima partita:Serie A, 14 marzo
INTER
15:00
ATALANTA

Inter-Atalanta, le probabili formazioni: cosa cambia rispetto al derby

Inter-Atalanta apre il sabato di Serie A. Meno di sette giorni dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri di Chivu hanno la chance per rialzarsi. In palio c'è la possibilità di andare momentaneamente a +10 sui cugini e spostare sulle loro spalle la pressione. Servirà una prova importante, soprattutto a livello mentale, per approcciare nella maniera corretta a una sfida che può indirizzare definitivamente la lotta scudetto. Rispetto all'ultima, l'allenatore dell'Inter recupera Thuram ma perde Bastoni. Anche Palladino è alle prese con qualche decisione importante. Qui le probabili formazioni dell'incontro in programma alle 15 al Meazza.

Vista classica
Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

14 marzo

ore 15:00

INTER

ATALANTA

3-5-2

Modulo

3-4-2-1

Cristian Chivu

Allenatore

Raffaele Palladino

In campo

Sommer 1

Akanji 25

Acerbi 15

Carlos Augusto 30

Dumfries 2

Barella 23

Zielinski 7

Mkhitaryan 22

Dimarco 32

Thuram 9

P. Esposito 94

Carnesecchi 29

Scalvini 42

Djimsiti 19

Ahanor 69

Zappacosta 77

De Roon 15

Pasalic 8

Bernasconi 47

Samardzic 10

Zalewski 59

Scamacca 9

Panchina

J. Martinez 13, Di Gennaro 12, Darmian 36, De Vrij 6, Bisseck 31, Luis Henrique 11, Frattesi 16, Sucic 8, Diouf 17, Bonny 14
Sportiello 57, Rossi 1, Hien 4, Kossounou 3, Kolasinac 23, Bellanova 16, Bakker 5, Musah 6, Ederson 13, Sulemana 7, Krstovic 90

Ballottaggi

Squalificati

Indisponibili

Diffidati

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