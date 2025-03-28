Inter-Atalanta, le probabili formazioni: cosa cambia rispetto al derby

Inter-Atalanta apre il sabato di Serie A. Meno di sette giorni dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri di Chivu hanno la chance per rialzarsi. In palio c'è la possibilità di andare momentaneamente a +10 sui cugini e spostare sulle loro spalle la pressione. Servirà una prova importante, soprattutto a livello mentale, per approcciare nella maniera corretta a una sfida che può indirizzare definitivamente la lotta scudetto. Rispetto all'ultima, l'allenatore dell'Inter recupera Thuram ma perde Bastoni. Anche Palladino è alle prese con qualche decisione importante. Qui le probabili formazioni dell'incontro in programma alle 15 al Meazza.