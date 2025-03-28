Inter-Atalanta apre il sabato di Serie A. Meno di sette giorni dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri di Chivu hanno la chance per rialzarsi. In palio c'è la possibilità di andare momentaneamente a +10 sui cugini e spostare sulle loro spalle la pressione. Servirà una prova importante, soprattutto a livello mentale, per approcciare nella maniera corretta a una sfida che può indirizzare definitivamente la lotta scudetto. Rispetto all'ultima, l'allenatore dell'Inter recupera Thuram ma perde Bastoni. Anche Palladino è alle prese con qualche decisione importante. Qui le probabili formazioni dell'incontro in programma alle 15 al Meazza.
Prossima partita:Serie A, 14 marzo
INTER
15:00
ATALANTA
Inter-Atalanta, le probabili formazioni: cosa cambia rispetto al derby
Vista classica
Schieramenti
FORMAZIONI
INTER
ATALANTA
3-5-2
Modulo
3-4-2-1
Cristian Chivu
Allenatore
Raffaele Palladino
Sommer 1
Akanji 25
Acerbi 15
Carlos Augusto 30
Dumfries 2
Barella 23
Zielinski 7
Mkhitaryan 22
Dimarco 32
Thuram 9
P. Esposito 94
Carnesecchi 29
Scalvini 42
Djimsiti 19
Ahanor 69
Zappacosta 77
De Roon 15
Pasalic 8
Bernasconi 47
Samardzic 10
Zalewski 59
Scamacca 9
In campo
Sommer 1
Akanji 25
Acerbi 15
Carlos Augusto 30
Dumfries 2
Barella 23
Zielinski 7
Mkhitaryan 22
Dimarco 32
Thuram 9
P. Esposito 94
Carnesecchi 29
Scalvini 42
Djimsiti 19
Ahanor 69
Zappacosta 77
De Roon 15
Pasalic 8
Bernasconi 47
Samardzic 10
Zalewski 59
Scamacca 9
Panchina
J. Martinez 13, Di Gennaro 12, Darmian 36, De Vrij 6, Bisseck 31, Luis Henrique 11, Frattesi 16, Sucic 8, Diouf 17, Bonny 14
Sportiello 57, Rossi 1, Hien 4, Kossounou 3, Kolasinac 23, Bellanova 16, Bakker 5, Musah 6, Ederson 13, Sulemana 7, Krstovic 90
Ballottaggi
Squalificati
Indisponibili
Diffidati
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