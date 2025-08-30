L’Inter Women prosegue il proprio cammino europeo grazie al successo per 4-1 contro il Valur che permette alle nerazzurre di accedere al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup. Al termine della gara, Gianpiero Piovani ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Siamo molto felice, le ragazze sono state molto brave. Le uniche due pecche sono l'infortunio di Serturini che non ci voleva, si è percepito che non è un infortunio leggero. L'altra è il gol preso che mi ha dato molto fastidio perché abbiamo mollato i primi 10 minuti e quando molli ti mette in difficoltà qualsiasi squadra, poi c'è stata una grande reazione".
"Noi dobbiamo lavorare per crescere sempre, quello mentale è una cosa importante. Le motivazioni fanno sempre la differenza, dobbiamo migliorare sotto tanti profili, in particolare modo quello mentale. Per il resto la mia squadra a livello tecnico è una buona squadra. Davanti siamo un po' corti, abbiamo Polli che è fortissima, tutte le squadre la cercano ma noi difficilmente ce ne priveremo. La Fiorentina? Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, prepararla bene e soprattutto recuperare le forze spese. Non ci volevano questi infortuni, però dobbiamo cercare di gestire bene le giocatrici".
(Inter Tv)
