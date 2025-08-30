L’Inter Women prosegue il proprio cammino europeo grazie al successo per 4-1 contro il Valur che permette alle nerazzurre di accedere al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup. Al termine della gara, Gianpiero Piovani ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Siamo molto felice, le ragazze sono state molto brave. Le uniche due pecche sono l'infortunio di Serturini che non ci voleva, si è percepito che non è un infortunio leggero. L'altra è il gol preso che mi ha dato molto fastidio perché abbiamo mollato i primi 10 minuti e quando molli ti mette in difficoltà qualsiasi squadra, poi c'è stata una grande reazione".