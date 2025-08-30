L'Inter affronta il Valur nella finale 3°-4° posto nel secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube.
Le formazioni ufficiali di Valur-Inter Women
Inter e Valur scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità: chi vince, accede al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
Le scelte ufficiali di Matthias Gudmundsson e Gianpiero Piovani:
VALUR (4-4-2): 1 Magnúsdóttir; 7 C E. Vidarsdóttir, 18 Eiríksdóttir, 21 Lilly Hlynsdóttir, 5 Eiríksdóttir; 14 R. Jónsdóttir, 28 Ko. Kristinsdóttir, 10 B. Ágústsdóttir, 23 Fridriksdóttir; 30 Rhodes, 9 Ingadóttir. A disposizione: 12 Gustavsdottir, 3 Ingadóttir, 6 Anasi, 11 Pétursdóttir, 13 Atladóttir, 17 Arnarsdóttir, 22 Björgvinsdóttir, 27 Hálfdánardóttir Coach: Matthias Gudmundsson
INTER (3-5-2): 1Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 15 Serturini, 27 Csiszar, 10 Magull, 16 Tomašević, 14 Robustellini; 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 5 Andrés, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 13 Merlo, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani Arbitro: Angelika Soeder Assistenti: Jessica Bergmann, Nastassia Danchanka Quarto Ufficiale: Volha Blotskaya
