Coppa Italia Femminile, esordio stagionale per l’Inter: domenica la sfida al Como

Coppa Italia Femminile, esordio stagionale per l’Inter: domenica la sfida al Como - immagine 1
Ottavi di finale per le nerazzurre di Piovani, reduci dal travolgente successo nel derby contro il Milan in campionato
Fabio Alampi 

Ultimo impegno del 2025 per l'Inter Women. Le nerazzurre domenica 21 dicembre alle ore 14:30 scenderanno in campo contro il Como 1907, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia Femminile 2025/26.

Coppa Italia Femminile, esordio stagionale per l’Inter: domenica la sfida al Como- immagine 2
Getty Images

Per la squadra di Piovani quello contro le comasche sarà l'esordio stagionale nella Coppa nazionale.

