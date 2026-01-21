Un altro passo avanti nel percorso di Coppa Italia dell'Inter Women: dopo aver superato il Como 1907, le nerazzurre si aggiudicano il primo atto dei quarti di finale contro la Ternana grazie alle reti di Detruyer e Glionna.
inter femminile
Coppa Italia femminile, Ternana-Inter 0-2: Detruyer e Glionna decidono l’andata dei quarti di finale
Prestazione solida per la squadra di Piovani che allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni entra in campo con grande intensità e prende in mano la gara fin dalle prime battute, costruendo gioco e occasioni. Dopo una rete annullata a Tomaselli in avvio, le nerazzurre sbloccano il risultato al 26’: Tomasevic pennella un cross dalla destra, Bartoli colpisce di testa e, sulla respinta corta del portiere, Detruyer è la più rapida ad avventarsi sul pallone per il tap-in dell’1-0.
La squadra di Piovani continua a controllare del match, sfiorando il raddoppio dalla distanza, mentre la Ternana fatica a rendersi pericolosa, trovando in Belli un ostacolo decisivo sull’unica vera occasione del primo tempo firmata da Petrara. Nella ripresa l'atteggiamento dell'Inter non cambia e al 57’ arriva il meritato 2-0: Glionna controlla in area e conclude al volo, battendo il portiere con una giocata di grande qualità.
Dopo il raddoppio le nerazzurre gestiscono il doppio vantaggio con ordine, continuando comunque a creare occasioni. La Ternana prova ad alzare il baricentro, ma non riesce a incidere contro una difesa attenta e compatta. In mezzo ai cambi, con l’ingresso di Csiszar, l’Inter resta pericolosa anche in contropiede: all’81’ Bugeja parte in progressione e conclude, trovando la risposta di Ciccioli che devia in calcio d’angolo.
Nel finale l’Inter continua ad attaccare e a gestire il possesso fino al triplice fischio, chiudendo la gara con una prestazione convincente e di qualità, aggiudicandosi il primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia in attesa di ospitare la Ternana tra sette giorni all'Arena Civica "Gianni Brera".
TERNANA-INTER 0-2 | IL TABELLINO—
GOL: 26’ Detruyer, 57’ Glionna
TERNANA (4-3-3): 12 Ciccioli; 55 Ripamonti, 19 Quazzico, 18 Vigliucci, 22 Erzen; 27 Di Giammarino, 21 Petrara, 16 Ciccotti; 17 Labate, 10 Lazaro, 14 Porcarelli. A disposizione: 13 Ghioc, 3 Breitner, 4 Pacioni, 5 Peruzzo, 6 Corrado, 7 Gomes, 8 Pastrenge, 11 Pirone, 23 Regazzoli, 24 Massimino, 29 Soares Martins. Coach: Mauro Ardizzone
INTER (3-5-2): 32 Belli; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 14 Robustellini, 21 Tomaselli, 6 Santi, 16 Tomasevic, 18 Glionna; 20 Detruyer, 9 Polli. A disposizione: 1Rúnarsdottir, 3 Bowen, 5 Andres, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 10 Magull, 11 Van Djik, 13 Merlo, 22 Schough, 27 Csiszar, 31 Wullaert, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Colelli
Assistenti: Lombardi; Chiavaroli
Quarto Ufficiale: Spagnoli
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA