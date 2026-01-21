Prestazione solida per la squadra di Piovani che allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni entra in campo con grande intensità e prende in mano la gara fin dalle prime battute, costruendo gioco e occasioni. Dopo una rete annullata a Tomaselli in avvio, le nerazzurre sbloccano il risultato al 26’: Tomasevic pennella un cross dalla destra, Bartoli colpisce di testa e, sulla respinta corta del portiere, Detruyer è la più rapida ad avventarsi sul pallone per il tap-in dell’1-0.