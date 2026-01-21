Inter Women, oggi i quarti di Coppa Italia: sfida d’andata contro la Ternana

Le nerazzurre saranno impegnate nell'andata dei quarti di finale della coppa nazionale: fischio d'inizio alle ore 18

Alessandro De Felice Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 15:02)

Dopo essere tornata in campo con la vittoria in rimonta contro la Juventus per 2-1, l'Inter Women è chiamata alla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

Le nerazzurre, questa sera alle ore 18:00, affronteranno la Ternana nel match d'andata.

IL MOMENTO DELLE NERAZZURRE

Le nerazzurre occupano in questo momento il secondo posto in campionato, con 18 punti, a pari merito con la Fiorentina. Sono 5 le vittorie e 3 i pareggi. Sono 23 i gol fatti e 10 quelli subiti.

La squadra di Piovani sta attraversando un ottimo momento di forma. Nelle ultime cinque gare sono arrivate cinque vittorie convincenti, quattro in campionato e una in Coppa Italia.

La prima sul campo della Lazio, dove le nerazzurre si sono imposte per 2-0 grazie alla doppietta di Tessa Wullaert. Poi il sonoro 5-0 in casa contro il Genoa, dove ancora una volta Wullaert ha messo la sua firma, con un'altra doppietta. In gol anche Csiszar, Tomasevic e Milinkovic. La settimana successiva ancora un pokerissimo, questa volta in un gara che conta tanto. Nel derby contro il Milan è andato in scena lo show nerazzurro con una vittoria per 5-1. Al gol delle rossonere si è scatenata tutta la forza della squadra di Piovani che ha ribaltato il risultato, vincendo grazie alle reti di Andres e Csiszar e grazie alla straordinaria tripletta di Bugeja, entrata in campo nella ripresa.

Nelle ultime due gare la vittoria per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como e l'importantissimo trionfo contro la Juventus, nella prima gara del 2026.

L’AVVERSARIO: LA TERNANA

Il cammino dell’Inter Women in Coppa Italia incrocia quello della Ternana. Le umbre occupano l'ultimo posto in classifica con sette punti. In dieci gare di campionato sono state due le vittorie a cui si aggiunge un pareggio e sette sconfitte. 9 le reti segnate e 21 quelle subite.

Dopo un inizio di campionato difficile con zero punti nelle prime cinque gare, la Ternana sta invertendo la rotta: nelle ultime cinque gare ha ottenuto sette punti, vincendo contro Lazio e Sassuolo e pareggiando contro il Parma.

In Coppa Italia hanno vinto nel primo turno battendo 3-0 in trasferta il Trastevere. Mentre agli ottavi hanno eliminato il Como Women, vincendo 2-1 in casa.

DOVE VEDERE TERNANA-INTER

Il match tra Ternana e Inter, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, verrà trasmesso mercoledì 21 gennaio alle 18:00 in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

ANDATA

Martedì 20 gennaio

Ore 18:00, Milan-Fiorentina

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18:00, Ternana-INTER

Ore 20:30, Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18:00, Napoli Women-Juventus

RITORNO

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18:00, Roma-Lazio

Ore 18:00, INTER-Ternana

Giovedì 29 gennaio

Ore 18:00, Fiorentina-Milan

Ore 20:45, Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

1° turno: 20-21 settembre

Ottavi di finale: 20-21 dicembre

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

(Fonte: Inter.it)