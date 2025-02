Torna in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani: le nerazzurre affrontano la Fiorentina dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa della Juventus. Le nerazzurre hanno l'obiettivo di rialzarsi subito contro un avversario di grande valore: l'Inter occupa momentaneamente il secondo posto in classifica con 34 punti, mentre la squadra viola è quarta a quota 27. Il match, che si dipsuterà al KONAMI Youth Development Centre, è in programma alle 12:30.