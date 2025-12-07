FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Femminile, Inter-Genoa formazioni ufficiali: c’è Wullaert a guidare l’attacco

inter femminile

Femminile, Inter-Genoa formazioni ufficiali: c’è Wullaert a guidare l’attacco

Femminile, Inter-Genoa formazioni ufficiali: c’è Wullaert a guidare l’attacco - immagine 1
Ottava giornata di campionato per le nerazzurre di Piovani, che ospitano all'Arena Civica di Milano le rossoblu
Fabio Alampi Redattore 

Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, torna in campo l'Inter Women. La squadra di Gianpiero Piovani si prepara a sfidare il Genoa, nella gara valida per l'8ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Femminile, Inter-Genoa formazioni ufficiali: c’è Wullaert a guidare l’attacco- immagine 2
Getty Images

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Sebastian De La Fuente:

INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 16 Tomasevic, 27 Csiszar, 18 Glionna; 10 Magull, 8 Vilhjalmsdottir; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Djik, 14 Robustellini, 20 Detruyer, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 23 Vigilucci, 2 Lipman, 20 Giles, 17 Acuti; 4 Bettalli, 19 Hilaj, 10 Cinotti; 27 Monterubbiano, 13 Bahr, 45 Massa. A disposizione: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 5 Abate, 8 Cuschieri, 9 Sondergaard, 14 Ferrara, 16 Curraji, 22 Bargi, 28 Parolo, 30 Giacobbo, 44 Mele, 74 Lucafo. Coach: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Poli

Assistenti: Marchese-Montanelli

Quarto Ufficiale: Barbetti

(inter.it)

Leggi anche
Inter Women, il calendario completo e i risultati aggiornati
Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA