Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, torna in campo l'Inter Women. La squadra di Gianpiero Piovani si prepara a sfidare il Genoa, nella gara valida per l'8ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.