Dopo la bella vittoria contro la Lazio Women decisa dalla doppietta di Wullaert, il Campionato delle nerazzurre si ferma per la seconda sosta della Serie A femminile per gli impegni delle Nazionali.
Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma
Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter:
BEATRICE MERLO - Italia
28.11.2025 - Stati Uniti-Italia - Amichevole
01.12.2025 - Stati Uniti-Italia - Amichevole
HENRIETTA CSISZÁR - Ungheria
29.11.2025 - Irlanda-Ungheria - Amichevole
MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio
28.11.2025 - Svizzera-Belgio - Amichevole
01.12.2025 - Belgio-Finlandia - Amichevole
MARIJA ANA MILINKOVIĆ - Bosnia ed Erzegovina
26.11.2025 - Bosnia-Bielorussia - Amichevole
02.12.2025 - Bosnia-Grecia - Amichevole
MAŠA TOMAŠEVIĆ - Montenegro U19
26.11.2025 - Cipro-Montenegro - Qual. Campionati Europei Femminili UEFA U19
29.11.2025 - Montenegro-Armenia - Qual. Campionati Europei Femminili UEFA U19
02.12.2025 - Montenegro-Serbia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19
LIDIA CONSOLINI, SOFIA VERRINI - Italia U19
26.11.2025 - Italia-Irlanda del Nord - QQual. Campionati Europei UEFA Femminili U19
29.11.2025 - Italia-Bielorussia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19
02.12.2025 - Svizzera-Italia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19
(Fonte: Inter.it)
