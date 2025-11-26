FC Inter 1908
Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma

Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma - immagine 1
Seconda sosta per gli impegni delle Nazionali per la Serie A femminile: le nerazzurre impegnate con le rispettive selezioni
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo la bella vittoria contro la Lazio Women decisa dalla doppietta di Wullaert, il Campionato delle nerazzurre si ferma per la seconda sosta della Serie A femminile per gli impegni delle Nazionali.

Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter:

Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma- immagine 2
Getty Images

BEATRICE MERLO - Italia

28.11.2025 - Stati Uniti-Italia - Amichevole

01.12.2025 - Stati Uniti-Italia - Amichevole

HENRIETTA CSISZÁR - Ungheria

29.11.2025 - Irlanda-Ungheria - Amichevole

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio

28.11.2025 - Svizzera-Belgio - Amichevole

01.12.2025 - Belgio-Finlandia - Amichevole

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - Bosnia ed Erzegovina

26.11.2025 - Bosnia-Bielorussia - Amichevole

02.12.2025 - Bosnia-Grecia - Amichevole

Inter Women, le convocate nerazzurre per gli impegni delle nazionali: il programma- immagine 3
Getty Images

MAŠA TOMAŠEVIĆ - Montenegro U19

26.11.2025 - Cipro-Montenegro - Qual. Campionati Europei Femminili UEFA U19

29.11.2025 - Montenegro-Armenia - Qual. Campionati Europei Femminili UEFA U19

02.12.2025 - Montenegro-Serbia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19

LIDIA CONSOLINI, SOFIA VERRINI - Italia U19

26.11.2025 - Italia-Irlanda del Nord - QQual. Campionati Europei UEFA Femminili U19

29.11.2025 - Italia-Bielorussia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19

02.12.2025 - Svizzera-Italia - Qual. Campionati Europei UEFA Femminili U19

(Fonte: Inter.it)

