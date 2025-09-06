Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Women's Cup contro la Fiorentina: "Un inizio importante, abbiamo fatto un pre campionato dove abbiamo affrontato squadre di livello, che competono in Champions League e che fanno campionati importanti in Europa, oltre a squadre di Serie A. A differenza dello scorso anno abbiamo alzato un po' l'asticella da questo punto di vista e ce ne siamo accorti, ci siamo dovuti trovare pronti. L'anno scorso eravamo un po' in rodaggio, avevamo cambiato tanto: quest'anno, cambiando meno, abbiamo subito fatto girare i motori. Le ragazze sono partite molto bene, sono molto contento di questo".
"La Fiorentina? Le abbiamo viste giocare, è un squadra molto aggressiva a differenza dello scorso anno, dove temporeggiava di più e aspettava. Un gioco che piace anche a noi, sarà secondo me una bella partita. Mi auguro che il pubblico si diverta. I risultati della Nazionale importanti per il movimento femminile? Tanto, è la motrice che ci trascina. Se fa bene la Nazionale, fa bene il calcio femminile. Noi, come club e come staff, cerchiamo di alzare l'asticella quotidianamente, cercando di trasmettere quello che possiamo".
