Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Women's Cup contro la Fiorentina: "Un inizio importante, abbiamo fatto un pre campionato dove abbiamo affrontato squadre di livello, che competono in Champions League e che fanno campionati importanti in Europa, oltre a squadre di Serie A. A differenza dello scorso anno abbiamo alzato un po' l'asticella da questo punto di vista e ce ne siamo accorti, ci siamo dovuti trovare pronti. L'anno scorso eravamo un po' in rodaggio, avevamo cambiato tanto: quest'anno, cambiando meno, abbiamo subito fatto girare i motori. Le ragazze sono partite molto bene, sono molto contento di questo".