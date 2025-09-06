FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Piovani: “Abbiamo alzato l’asticella. Molto contento delle ragazze”

inter femminile

Inter Women, Piovani: “Abbiamo alzato l’asticella. Molto contento delle ragazze”

Inter Women, Piovani: “Abbiamo alzato l’asticella. Molto contento delle ragazze” - immagine 1
Il tecnico della formazione femminile parla così alla vigilia del match di Women's Cup contro la Fiorentina
Fabio Alampi Redattore 

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Women's Cup contro la Fiorentina: "Un inizio importante, abbiamo fatto un pre campionato dove abbiamo affrontato squadre di livello, che competono in Champions League e che fanno campionati importanti in Europa, oltre a squadre di Serie A. A differenza dello scorso anno abbiamo alzato un po' l'asticella da questo punto di vista e ce ne siamo accorti, ci siamo dovuti trovare pronti. L'anno scorso eravamo un po' in rodaggio, avevamo cambiato tanto: quest'anno, cambiando meno, abbiamo subito fatto girare i motori. Le ragazze sono partite molto bene, sono molto contento di questo".

Inter Women, Piovani: “Abbiamo alzato l’asticella. Molto contento delle ragazze”- immagine 2
Getty Images

"La Fiorentina? Le abbiamo viste giocare, è un squadra molto aggressiva a differenza dello scorso anno, dove temporeggiava di più e aspettava. Un gioco che piace anche a noi, sarà secondo me una bella partita. Mi auguro che il pubblico si diverta. I risultati della Nazionale importanti per il movimento femminile? Tanto, è la motrice che ci trascina. Se fa bene la Nazionale, fa bene il calcio femminile. Noi, come club e come staff, cerchiamo di alzare l'asticella quotidianamente, cercando di trasmettere quello che possiamo".

Leggi anche
Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: data e orario del match
Inter Women, il calendario completo e i risultati aggiornati

© RIPRODUZIONE RISERVATA