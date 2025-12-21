Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così il successo contro il Como e il conseguente passaggio del turno

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato con soddisfazione ai microfoni di Inter TV il successo contro il Como e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia: "Sono felice perché oggi non era una partita facile contro un avversario che sapevamo essere una squadra molto forte. Avremmo dovuto chiuderla molto prima, già nel primo tempo, quando abbiamo creato quattro o cinque occasioni importanti per segnare. Purtroppo l'abbiamo tenuta aperta e alla fine abbiamo subito il pareggio, ma poi c'è stata un'altra grandissima reazione. Nel complesso la vittoria è più che meritata, perché la partita l'abbiamo fatta noi. Il Como è una buona squadra, giocavano soprattutto nelle ripartenze, dove ha giocatrici molto abili, ma siamo state brave. Sono contento della prestazione e del passaggio del turno: arrivare a Natale con questa qualificazione è motivo di grande soddisfazione".

"Mi aspettavo un Como di questo livello. In Serie B sta facendo benissimo, hanno diverse giocatrici che l'anno scorso erano in Serie A e hanno inserito anche straniere di valore. Le conoscevamo e l'abbiamo preparata bene. Abbiamo cambiato otto giocatrici rispetto alla gara di domenica con il Milan per dare spazio a tutte. Ora arriva la sosta natalizia e cercheremo di recuperare anche le quattro giocatrici che oggi erano indisponibili, sperando di riaverle nel nuovo anno. Il campionato è già iniziato, ma dobbiamo continuare su questa striscia e lavorare per ottenere sempre il meglio".

"La continuità dei risultati è molto importante perché dà morale e stimoli in più per fare sempre meglio. Quando le vittorie non arrivano è normale che ci sia un po' di scoramento, ma il nostro obiettivo come staff è sempre stato quello di tenere le ragazze motivate e di mostrare loro i dati positivi, soprattutto sulle occasioni create. Abbiamo continuato su questa linea, abbiamo lavorato e ora stiamo raccogliendo i frutti. Adesso ci riposiamo un po', poi al rientro nel 2026 affronteremo subito la Juventus, una squadra fortissima".