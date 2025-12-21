Le ragazze di Piovani vincono e conquistano il pass per il prossimo turno: decisive le reti di Bugeja e Tomasevic

Fabio Alampi Redattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 17:20)

Missione compiuta per l’Inter Women, che supera 2-1 il Como 1907 negli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile. Al Centro Sportivo SNEF Lambrone di Erba, la squadra di Piovani ha fornito una prestazione solida e determinata che gli ha permesso di staccare il pass per i quarti di finale, dove affronterà la Ternana in una doppia sfida di andata e ritorno. A decidere il match le reti di Bugeja nel primo tempo e di Tomasevic nella ripresa.

L’avvio è subito intenso, con l’Inter che prende in mano il pallino del gioco. Al 5’ Bugeja prova la conclusione di prima intenzione, trovando la deviazione decisiva della difesa comasca. Le nerazzurre continuano a spingere e al 18’ vanno vicinissime al vantaggio: Milinkovic lancia Schough in profondità, cross al centro e Bugeja calcia di prima, sfiorando il palo. Le padroni di casa si rendono pericolose al 24’ con Del Estal, che approfitta di uno spazio centrale ma calcia a lato davanti a Runarsdottir. Al 28’ le nerazzurre sbloccano il match: Polli con una precisa sponda di testa serve al centro Bugeja, che da pochi passi non sbaglia e firma lo 0-1. L’Inter sfiora il raddoppio al 32’, ancora con l’attaccante maltese, fermata solo da un grande intervento del portiere avversario. All’intervallo il vantaggio è meritato.

Nella ripresa il Como 1907 rientra in campo con maggiore aggressività e al 53’ trova il pareggio: Boquete serve Conc che dal limite disegna un preciso tiro a giro per l’1-1. Le nerazzurre reagiscono con personalità: al 64’ Robustellini ci prova dalla distanza, poco dopo è il Como 1907 a provarci con Del Estal che viene murata da Runarsdottir. Il gol decisivo arriva al 73’: Bugeja inventa dalla trequarti un cross perfetto, Tomasevic è puntualissima sul secondo palo e firma il tap-in del nuovo vantaggio interista. Nel finale l’Inter controlla con ordine, concedendo pochissimo: l’ultimo tentativo è di Colombo, ma Runarsdottir è attenta. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il successo nerazzurro. L’Inter Women vola così ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Ternana.

COMO 1907-INTER 1-2 | TABELLINO — Reti: 28' Bugeja (I), 53' Conc (C), 73' Tomasevic (I).

COMO 1907 (4-3-1-2): 22 Guidi;24 Pittaccio, 23 Pisani, 3 Veritti, 16 Rizza; 17 Conc, 10 Eriksen, 21 Colombo; 87 Boquete; 11 Moraca, 9 Del Estal. A disposizione: 1 Fierro, 81 Mustafic, 2 Sandvej, 4 Falloni, 5 Nichele, 6 Trevisan, 18 Picchi, 19 Gelmetti, 20 Saggion. Coach: Selena Mazzantini

INTER (3-4-3): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli (6 Santi 68'), 24 Milinkovic, 5 Andres; 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 4 Pleidrup; 22 Schough (18 Glionna 58'), 9 Polli (31 Wullaert 68'), 7 Bugeja (11 Van Djik 76'). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 10 Magull, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Andres (I), Tomasevic (I).

Arbitro: Schmid

Assistenti: Benzi-Zanichelli

