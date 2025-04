Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Roma che ha garantito la prima, storica qualificazione in Champions League per le nerazzurre : "Tanta gioia da condividere con lo staff, i dirigenti, la società, ma soprattutto con queste ragazze che sono state fantastiche. Sono state davvero una squadra importante, che anche nelle difficoltà sono sempre uscite. Queste sono le grandi squadre, cose positive che dobbiamo portarci dentro per il futuro".

"Questo per noi era un anno zero, ci sono stati tanto cambiamenti, sono arrivato io, sono arrivate tante giocatrici, metterle insieme subito non è stato facile. Abbiamo lavorato, ringrazio il mio staff che mi ha dato una grande mano in tutto e per tutto. L'obiettivo iniziale era fare bene, fare meglio dello scorso anno. Siamo riusciti a farcela al primo anno, e abbiamo messo delle basi solide e importanti per poter lavorare il prossimo anno".