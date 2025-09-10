FC Inter 1908
Inter Women, Glionna: “Ci tenevamo ma dobbiamo lavorare tanto. Sul gol e il ritorno…”

L'attaccante nerazzurra ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo per 4-1 contro l’Hibernian nell’andata di Women’s Europa Cup
Alessandro De Felice
Benedetta Glionna, attaccante dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo netto per 4-1 contro l’Hibernian nell’andata del primo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto cercavate la vittoria?

"Tanto. Abbiamo lavorato tanto e ci tenevamo a incominciare bene questa andata e ritorno. L’abbiamo preparata sempre con lo stesso approccio e siamo contenti di questo risultato".

Bene mentalmente...

“La preparazione è stata tosta. Abbiamo lavorato bene. Dobbiamo ancora lavorare su tanti tanti concetti tanti principi, però credo che siamo sulla strada giusta “.

Primo gol:

“Sono contenta per il gol e soprattutto soprattutto perché arriva in questa partita che era importante per la squadra e sono ancora più contenta per tutto questo lavoro di squadra".

Che partita ti aspetti a ritorno?

"Sarà sicuramente una partita tosta, perché loro comunque sono una squadra molto organizzata molto fisica e anche in questa partita si erano due goal non hanno mollato quindi sicuramente il la partita non è ancora chiusa e dobbiamo approcciarla nello stesso modo".

