Il tecnico della formazione femminile nerazzurra ha commentato in conferenza stampa il successo per 4-1 contro l'Hibernian

Fabio Alampi Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 23:19)

Giampiero Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato in conferenza stampa il successo per 4-1 contro l'Hibernian nella gara di andata del primo turno di qualificazione di Europa Cup: "Sensazioni positive, le ragazze hanno fatto una grande prestazione. Se proprio vogliamo trovare qualcosa che non è andato è il gol preso: come con il Valor, abbiamo preso un gol un po' ingenuo e questo non deve succedere, una squadra forte deve andare avanti e invece lì avevamo mollato un attimino. Per il resto abbiamo fatto davvero molto bene, sono felice per loro, si stanno applicando, abbiamo ruotato un po' tutte le ragazze, siamo stati bravi anche in questo".

"L'Hibernian provava a uscire con il palleggio, poi hanno visto che andavamo a prenderle alte e hanno iniziato a calciare. Dietro in questo momento abbiamo grande solidità, siamo state molto brave nell'essere cattive nell'anticipo e pronte a scappare quando la palla viaggiava in profontità. L'abbiamo fatta come l'abbiamo preparata. L'Europa? Ci dobbiamo un po' abituare, non abbiamo ancora passato il turno e guai a sedersi dopo un 4-1. Là ci saranno 5-6000 spettatori, in uno stadio "vero". L'Europa è un po' particolare, tante squadre pensavano di aver già passato il turno e poi non l'hanno fatto. Dovremo stare attenti e lavorare soprattutto sulla mentalità, perchè le giocate le ragazze ormai le sanno fare".

"Cambi 5-6 giocatrici e non cambia niente: questa è una fortuna, avere delle ragazze pronte quando chiamate in causa. L'anno scorso c'erano un sacco di infortunate, poi nel tempo siamo diventati una squadra competittiva, quest'anno abbiamo tanti ricambi e mi posso sbilanciare, il campo in questo momento sta dicendo questo. La squadra può ancora crescere tanto, dobbiamo cercare di lavorare per migliorare sempre di più queste ragazze perchè hanno le capacità e le potenzialità per farlo, umane e tecniche. Centrocampo? Un peccato lasciare fuori qualcuna, sono tutte titolari. Stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista, e dobbiamo continuare a farlo. Abbiamo trovato questo assetto con il centrocampo a 3, anche con ragazze con caratteristiche diverse".