"Questa è una squadra forte e molto competitiva ma è anche un gruppo positivo fatto di calciatrici che lavorano insieme verso un obiettivo comune e che sono disposte ad aiutarsi a vicenda. Cosa prenderei dalle mie compagne? Tantissime cose, però se devo scegliere dico la visione di gioco e la fantasia di Magull. Sono una calciatrice che vuole sempre migliorarsi, rispetto agli inizi ho lavorato molto sull'aspetto mentale e sulla consapevolezza. Oltre ad essere cresciuta dal punto di vista fisico, tecnicamente mi sono concentrata su diversi aspetti lavorando molto sul piede debole, sulla velocità e sulla resistenza".