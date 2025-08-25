Benedetta Glionna, nuova attaccante dell'Inter femminile, si racconta nel corso di un'intervista all'interno del Matchday Programme odierno: "Il calcio è qualcosa che mi rende felice, mi permette di concentrarmi sulle sfide che devo affrontare, sul campo, sul pallone e questo mi aiuta anche nella mia vita".
La nuova attaccante della formazione femminile nerazzurra si racconta, dai suoi inizi nel calcio agli obiettivi
"Questa è una squadra forte e molto competitiva ma è anche un gruppo positivo fatto di calciatrici che lavorano insieme verso un obiettivo comune e che sono disposte ad aiutarsi a vicenda. Cosa prenderei dalle mie compagne? Tantissime cose, però se devo scegliere dico la visione di gioco e la fantasia di Magull. Sono una calciatrice che vuole sempre migliorarsi, rispetto agli inizi ho lavorato molto sull'aspetto mentale e sulla consapevolezza. Oltre ad essere cresciuta dal punto di vista fisico, tecnicamente mi sono concentrata su diversi aspetti lavorando molto sul piede debole, sulla velocità e sulla resistenza".
