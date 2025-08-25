FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Glionna: “Siamo una squadra forte e competitiva. Lavoriamo per…”

inter femminile

Inter Women, Glionna: “Siamo una squadra forte e competitiva. Lavoriamo per…”

Inter Women, Glionna: “Siamo una squadra forte e competitiva. Lavoriamo per…” - immagine 1
La nuova attaccante della formazione femminile nerazzurra si racconta, dai suoi inizi nel calcio agli obiettivi
Fabio Alampi Redattore 

Benedetta Glionna, nuova attaccante dell'Inter femminile, si racconta nel corso di un'intervista all'interno del Matchday Programme odierno: "Il calcio è qualcosa che mi rende felice, mi permette di concentrarmi sulle sfide che devo affrontare, sul campo, sul pallone e questo mi aiuta anche nella mia vita".

Inter Women, Glionna: “Siamo una squadra forte e competitiva. Lavoriamo per…”- immagine 2
Getty Images

"Questa è una squadra forte e molto competitiva ma è anche un gruppo positivo fatto di calciatrici che lavorano insieme verso un obiettivo comune e che sono disposte ad aiutarsi a vicenda. Cosa prenderei dalle mie compagne? Tantissime cose, però se devo scegliere dico la visione di gioco e la fantasia di Magull. Sono una calciatrice che vuole sempre migliorarsi, rispetto agli inizi ho lavorato molto sull'aspetto mentale e sulla consapevolezza. Oltre ad essere cresciuta dal punto di vista fisico, tecnicamente mi sono concentrata su diversi aspetti lavorando molto sul piede debole, sulla velocità e sulla resistenza".

Leggi anche
Inter Women, Glionna: “Siamo una squadra forte e competitiva. Lavoriamo per…”
Inter Women, il calendario completo e i risultati aggiornati

© RIPRODUZIONE RISERVATA