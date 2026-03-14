Beatrice Merlo, difensore dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista all'interno del Matchday Programme odierno: "Prima di una partita mi concentro per immaginare quello che potrebbe succedere, ma è proprio questo aspetto del calcio che mi dà adrenalina: non si sa mai cosa potrà succedere, non si può prevedere tutto. La partita più importante per la mia carriera è stata quella vinta con l'Arezzo nell'ultima giornata della Serie B: ho segnato un gol e vincendo siamo state promosse, da quel giorno la nostra storia è cambiata".
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fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Merlo: “Questa squadra è una famiglia per me, sono cresciuta tanto”
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Inter Women, Merlo: “Questa squadra è una famiglia per me, sono cresciuta tanto”
Intervista al difensore della formazione femminile nerazzurra, una dei simboli della squadra allenata da Piovani
"Questa squadra è una famiglia, l'unione è la nostra forza, ma questo gruppo ha anche tanto carattere. Una qualità che prenderei a una mia compagna? Da difensore dico l'abilità di Andrés nell'uno contro uno, specialmente con l'attaccante spalle alla porta".
"Mi sento una calciatrice in crescita: ragiono su ogni scelta, sono più paziente e meno impulsiva. Sono cresciuta tanto a livello tattico, ora voglio migliorare soprattuto nella tecnica e nella qualità dei passaggi".
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