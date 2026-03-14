Beatrice Merlo, difensore dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista all'interno del Matchday Programme odierno: "Prima di una partita mi concentro per immaginare quello che potrebbe succedere, ma è proprio questo aspetto del calcio che mi dà adrenalina: non si sa mai cosa potrà succedere, non si può prevedere tutto. La partita più importante per la mia carriera è stata quella vinta con l'Arezzo nell'ultima giornata della Serie B: ho segnato un gol e vincendo siamo state promosse, da quel giorno la nostra storia è cambiata".