La partita inizia sotto una pioggia battente, che influisce pesantemente sulla prestazione di entrambe le squadre. Il campo è pesante e la palla non scorre con facilità sul terreno di gioco: per questo motivo la gara fin dai primi minuti si basa principalmente sulle iniziativa individuali e sui lanci lunghi, vista la difficoltà nel palleggio. L'Inter parte con il piglio giusto e Glionna al terzo scocca il primo tiro della partita dopo essere rientrata sul destro partendo dalla fascia: Lukasova respinge come può con i piedi. La Roma si fa vedere poco dopo cercando di sorprendere Runarsdottir con una conclusione da lontano di Csiki, parata in due tempi dal portiere nerazzurro. L'Inter prova a mantenere alto il suo baricentro con i difensori che stazionano all'altezza della metà campo: al 13' un lancio preciso di Andrés per Wullaert non viene sfruttato dalla belga, che manca l'impatto giusto con il pallone. Il finale della prima frazione però diventa favorevole alle giallorosse: al 32' Giugliano si rende pericolosa con una bella punizione deviata in corner da Runarsdottir, salvata dal palo subito dopo su un altro gran tiro di Giugliano sugli sviluppi dall'angolo. Il portiere islandese diventa il protagonista della gara: al 37' Runarsdottir devia con la punta delle dita una conclusione precisa e tesa di Dragoni destinata all'angolino basso, poi si ripete sul tentativo di Greggi. Nel recupero si rivede in avanti l'Inter che però non crea occasioni nitide. La ripresa si apre con le nerazzurre in attacco: al 47' il tiro-cross di Wullaert diventa improvvisamente pericoloso e Lukasova riesce a bloccare il pallone nonostante qualche affanno. Tre minuti più tardi Runarsdottir è miracolosa su Greggi, infilatasi tra le maglie della difesa e arrivata a tu per tu con il portiere islandese. Il tiro della giallorossa viene deviato con la punta del piede da Runarsdottir per poi stamparsi sul palo. Al 52' la barriera nerazzurra cade: prima Bowen è abilissima ad anticipare Dragoni su un cross da sinistra, poi sul prosieguo dell'azione il difensore non si capisce con le compagne e lascia andare un pallone vagante sul quale arriva per prima Babajide. L'attaccante giallorossa a due passi dalla porta non sbaglia e segna il gol dell'1-0. Piovani cerca nuove energie con l'ingresso di Schough, mentre l'Inter cerca il pareggio sfruttando soprattutto la fascia sinistra. Al 58' Wullaert fa da sponda su un cross di Glionna, ma Magull viene anticipata all'ultimo a centro area, azione che si ripete un minuto più tardi con la difesa della Roma che libera l'area con qualche affanno. La fatica per le condizioni climatiche impedisce alle due squadre di giocare a ritmi elevati: al 70' Runarsdottir si esibisce in un'altra grande parata su Dragoni, alzando sopra la traversa la conclusione dell'attaccante giallorossa. All'82' Polli costruisce la migliore occasione per l'Inter: l'attaccante riceve palla in area da Schough, si gira liberandosi di Oladipo e calcia, ma Lukasova è abile a respingere il tiro. Due minuti più tardi un'altra giocata di Polli cambia la partita: l'attaccante si lancia su un pallone vagante in area anticipando Csiki che la colpisce in pieno. Per l'arbitra Bianchi è rigore per le nerazzurre, che si batte con un po' di ritardo per l'espulsione di un membro dello staff tecnico di Rossettini. Sul dischetto si presenta Tessa Wullaert che spiazza Lukasova e segna il gol del pareggio: all'88' tra Roma e Inter è 1-1. Il gol ravviva l'Inter che si rende subito pericolosa di nuovo con Magull, che però calcia male e non trova la porta. Il recupero è lunghissimo e la Roma è costretta a giocarlo in 10 per un infortunio occorso a Oladipo a cambi esauriti. Al 90+8' Dorsin sfiora il clamoroso gol vittoria, ma l'attaccante giallorossa non centra la porta da distanza ravvicinata: è l'ultima emozione del match che finisce con il risultato di 1-1. La qualificazione alla finale di Coppa Italia si deciderà nella gara di ritorno a Milano.