Ivano Bordon oggi compie 74 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

A questi si aggiungono due Coppe Italia (1977/78 e 1981/82). Con 382 presenze ufficiali, Bordon è stato uno dei pilastri dell’Inter degli anni Settanta e primi Ottanta. E il suo legame con il Club non si è mai spezzato. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame dell’Inter. Un riconoscimento meritato per un calciatore che ha scritto pagine memorabili nella storia nerazzurra. Nel giorno del suo 74esimo compleanno i migliori auguri dal Club e dai tifosi a Ivano Bordon.