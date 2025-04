"Quando scelgono i giocatori è giusto, ma chi decide qua? Se parliamo dei migliori giocatori del mondo sono sempre Messi o Cristiano. Ma in quel momento avevamo vinto la Champions, avevamo vinto tutto in Italia e sono arrivato in finale ai Mondiali. Per me non è importante, è una cosa individuale, c'era più valore quando vinceva la squadra. Oggi 2025 parlano ancora che dovevo vincerlo io nel 2010. Sono arrivato quarto, ma non mi sono arrabbiato, ma ho detto che non sarei più andato. La à devi andare in smoking, ma quando ho capito che ero fuori dai 3 ho cambiato il vestito. Nel pomeriggio già lo sapevo, volevo andare a casa. Mi sono vestito tutto di nero".