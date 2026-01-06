Si è aperto all’insegna del lavoro il 2026 dell’Inter Women. Le nerazzurre sabato 3 gennaio sono volate a Malta approfittando della sosta per proseguire in ritiro la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians
Martedì 6 gennaio alle ore 19 la squadra di Piovani affronterà l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese
La squadra di Piovani ha svolto i primi allenamenti presso il Tony Bezzina Stadium di Paola che nella giornata di martedì 6 gennaio ospiterà l’amichevole contro l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese: il fischio d’inizio della sfida è programmato alle ore 19:00.
Per le nerazzurre sarà un’occasione importante per consolidare il lavoro sul campo in vista del primo match ufficiale dopo la sosta contro la Juventus, gara valida per la decima giornata di campionato prevista nel weekend del 17-18 gennaio.
