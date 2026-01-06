FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians

inter femminile

Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians

Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians - immagine 1
Martedì 6 gennaio alle ore 19 la squadra di Piovani affronterà l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Si è aperto all’insegna del lavoro il 2026 dell’Inter Women. Le nerazzurre sabato 3 gennaio sono volate a Malta approfittando della sosta per proseguire in ritiro la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians- immagine 2
Getty Images

La squadra di Piovani ha svolto i primi allenamenti presso il Tony Bezzina Stadium di Paola che nella giornata di martedì 6 gennaio ospiterà l’amichevole contro l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese: il fischio d’inizio della sfida è programmato alle ore 19:00.

Inter Women, nuovo test per le nerazzurre: domani l’amichevole contro l’Hibernians- immagine 3
Getty

Per le nerazzurre sarà un’occasione importante per consolidare il lavoro sul campo in vista del primo match ufficiale dopo la sosta contro la Juventus, gara valida per la decima giornata di campionato prevista nel weekend del 17-18 gennaio.

Leggi anche
Inter Women, ritiro a Malta dal 3 al 7 gennaio: fissata anche un’amichevole
Inter Women, Tomasevic: “Vittoria importante, molto soddisfatta per il mio gol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA